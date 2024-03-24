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24 марта, 07:45

Ферстаппен прервал свою серию из 43 гонок подряд с набранными очками

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не смог финишировать в гонке на «Гран-при Австралии» из-за технических проблем.

Нидерландец прервал свою серию из 43 гонок подряд, в которых он набирал очки. В предыдущий раз Ферстаппен сходил с дистанции на «Гран-при Австралии» в 2022 году и после этого финишировал в очковой зоне в каждой гонке. Пилот выиграл 35 из этих 43 гонок, еще в трех гонках он занимал второе место, по одному разу становился третьим, пятым и шестым, а также дважды завершал гонки на седьмой строчке.

Серия Ферстаппена — вторая по длительности в истории «Формулы-1». Рекорд принадлежит гонщику «Мерседес» Льюису Хэмилтону, который набирал очки в 48 гонках подряд в период с 2018 по 2020 год.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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