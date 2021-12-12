Хэмилтон: «Будет тяжело победить Ферстаппена на старте»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о предстоящей гонке в рамках «Гран-при Абу-Даби».

«Конечно, те, кто стартуют на более мягкой резине, будут виться вокруг, как пчелы. Их будет очень много вокруг меня. Будет непросто стартовать на «медиуме», но посмотрим, как все сложится. Надеюсь, что эти шины проявят себя лучше на длинной дистанции. Победить Ферстаппена на старте будет тяжело. Прямая до первого поворота не очень длинная, Макс будет на «софте», который обычно дает преимущество в несколько метров. В идеальном мире мы попали бы на поул. Я думал, у нас хватает темпа, но «Ред Булл» был очень быстр в конце квалификации», — приводит Planet F1 слова Хэмилтона.

Сегодня, 12 декабря состоится гонка в рамках «Гран-при Абу-Даби», которая станет последней в сезоне-2021. У Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена одинаковое количество очков — 369,5. Чемпион определится по итогам гонки, которая начнется в 16.00 (мск).