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«Астон Мартин» подал апелляцию на наказание Феттеля

21:45
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«Астон Мартин» подал протест на дисквалификацию Себастьяна Феттеля на «Гран-при Венгрии», сообщает пресс-служба команды.

Гонщик занял второе место, однако после финиша из бака его болида не смогли извлечь литр топлива, как предписано регламентом. Феттель был дисквалифицирован.

После гонки «Астон Мартин» уведомил Международную автомобильную федерацию (ФИА) о намерении оспорить решение, и команда подтвердила, что инициировала процедуру апелляции.

В случае удовлетворения апелляции команды «Астон Мартин», Себастьяну Феттелю вернут вторую позицию по итогам «Гран-при Венгрии», а Карлос Сайнс лишится подиума, на который он поднялся после удаления результата Феттеля из протокола.

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Иван Шитик все материалы автора

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