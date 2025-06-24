«Астон Мартин» запустил молодежную программу

Команда «Астон Мартин» запустила собственную молодежную программу. Первым пилотом академии стал испанский гонщик «Формулы-3» Мари Бойя.

«Стать частью этой академии — сбывшаяся мечта. Это редкий шанс учиться у команды с такими высокими целями в «Формуле-1». Я нацелен на то, чтобы максимально использовать эту возможность, получить как можно больше знаний и внести свой вклад во все процессы. Моя задача — продолжать подтверждать свой потенциал на трассе. Принадлежность к такой уважаемой команде — это нечто выдающееся.

Я с большим нетерпением жду предстоящих возможностей, продолжая при этом усердно работать над собой и совершенствоваться как гонщик. В команде есть такие выдающиеся личности, как Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл и Педро де ла Роса, и это придает ситуации особую значимость. Я невероятно счастлив и теперь сосредоточен на том, чтобы своими сильными выступлениями оправдать доверие команды», — приводит слова Бойи пресс-служба команды.