24 июня, 17:10

Motorsport назвал главных кандидатов на место в «Кадиллак»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Представители «Кадиллак», включая руководителя Грэма Лоудона, посетят «Гран-при Великобритании» для проведения переговоров с потенциальными кандидатами в команду, сообщает Motorsport.

Цель американской команды — подписать контракт с первым гонщиком в ближайшие несколько недель, в то время как переговоры о втором месте могут продлиться до сентября. Валттери Боттас, резервист «Мерседес», считается ключевым претендентом на место в команде из США.

Если «Кадиллак» решит сделать ставку на опытных гонщиков, то в команду могут попасть Боттас и мексиканец Серхио Перес. Если выбор падет только на одного опытного спортсмена, то это, скорее всего, будет финн, а фаворитом в борьбе за второе место станет резервист «Астон Мартин» Фелипе Другович.

Ральф Шумахер назвал проблему Норриса

«Астон Мартин» запустил молодежную программу

КХЛ на Кинопоиске

