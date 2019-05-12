Пажно выиграл гонку IndyCar в Индианаполисе

Французский пилот команды Penske Симон Пажно выиграл гонку в Индианаполисе в рамках очередного этапа чемпионата IndyCar. Часть гонки проходила в дождевых условиях, благодаря чему стартовавший восьмым француз смог совершить прорыв, выйдя в лидеры на предпоследнем круге.

Второе место занял действующий чемпион IndyCar новозеландец Скотт Диксон из Ganassi, а замкнул тройку британец Джек Харви из команды Michael Shank.

Лидирует в общем зачете Джозеф Ньюгарден из Penske, который финишировал в этой гонке 15-м.