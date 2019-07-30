Семеня не выступит на ЧМ в Катаре

Двукратная олимпийская чемпионка в беге Кастер Семеня не выступит на чемпионате мира-2019 в Дохе (Катар) после того, как федеральный суд Швейцарии отменил решение о приостановлении действия правила IAAF по допуску спортсменок с повышенным тестостероном, сообщает Reuters.

"Я очень разочарована тем, что не смогу защитить свой с трудом заработанный титул, но это не помешает мне продолжать борьбу за права спортсменок", – приводит слова Семени Reuters.

Отметим, что с 8 мая вступили в силу измененные правила допуска женщин к международным турнирам. Так, женщины с повышенным содержанием тестостерона для получения допуска должны принимать специальные препараты для его снижения.

Семеня обратилась в CAS, а после отклонения ее жалобы подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, которая была удовлетворена. Однако ИААФ намерена добиться отмены этого судебного решения, позволяющего спортсменке выступать без препаратов по снижению тестостерона.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 28 сентября по 6 октября.

Семеня угрожает ИААФ пропуском чемпионата мира по легкой атлетике