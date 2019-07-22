Аксана Гатауллина - о забеге с пледом вместо флага России: "Всем было неловко, но я решила подурачиться"

Победительница чемпионата Европы среди юниоров в прыжках с шестом Аксана Гатауллина рассказала о том, как ей пришла в голову мысль отметить победу пробежкой с розовым одеялом вместо российского флага. Российские легкоатлеты выступали на чемпионате Европы в нейтральном статусе, поскольку ВФЛА лишена членства в международной федерации из-за допинговых проблем.

- Еще давно я заметила, как происходит у Сергея Шубенкова: допустим, он что-нибудь выигрывает, после финиша всем дают флаги, а он просто ходит по дорожке, - рассказала Гатауллина. - И у меня возникла идея в случае победы взять что-то вместо флага. Думала только, что бы такое выбрать посмешнее.

- Это было одеяло или плед?

- Плед, который я использовала во время соревнований.

- Как этот жест восприняли на стадионе?

- Соперницы посмеялись, люди на трибунах тоже. Фотографы меня снимали, но показалось, что им было как-то неудобно. Мне, если честно, тоже. Но я решила подурачиться.

- Какие-то праздничные эмоции после победы в таких обстоятельствах все-таки удалось получить?

- Я была счастлива, что победила, но как-то не до конца. Смотришь на этот белый флаг, слушаешь другую музыку вместо гимна, и радоваться не получается. Не знаю, как у других ребят, но у меня были вот такие эмоции. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью с Аксаной Гатауллиной - скоро в "СЭ"