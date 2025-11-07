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Допинг

12 российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Анастасия Пилипенко

Независимый орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил 12 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил. Решение основано на данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщила пресс-служба AIU.

Среди дисквалифицированных Светлана Карамашева, Татьяна Дементьева, Валерия Федорова, Наталья Холодилина, Маргарита Корнейчук, Павел Ивашко, Марат Аблязов, Вероника Червинская, Светлана Рогозина, Инесса Гусарова, Марина Новикова и Елена Котульская. Сроки дисквалификации разные.

В Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год фиксировались результаты допинг-тестов российских спортсменов. В январе 2019 года данные передали Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) в рамках соглашения о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Эксперты AIU установили, что данные подменялись, чтобы скрыть допинг. Россия с этим не согласилась. Спортивный арбитражный суд встал на сторону ВАДА, но лишь частично утвердил санкции против российского спорта, действовавшие до декабря 2022 года.

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