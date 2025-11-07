12 российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Независимый орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил 12 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил. Решение основано на данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщила пресс-служба AIU.

Среди дисквалифицированных Светлана Карамашева, Татьяна Дементьева, Валерия Федорова, Наталья Холодилина, Маргарита Корнейчук, Павел Ивашко, Марат Аблязов, Вероника Червинская, Светлана Рогозина, Инесса Гусарова, Марина Новикова и Елена Котульская. Сроки дисквалификации разные.

В Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год фиксировались результаты допинг-тестов российских спортсменов. В январе 2019 года данные передали Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) в рамках соглашения о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Эксперты AIU установили, что данные подменялись, чтобы скрыть допинг. Россия с этим не согласилась. Спортивный арбитражный суд встал на сторону ВАДА, но лишь частично утвердил санкции против российского спорта, действовавшие до декабря 2022 года.