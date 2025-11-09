Грек Караискос одержал победу в 42-м Афинском марафоне

Грек Панайотис Караискос стал победителем 42-го Афинского марафона.

Он преодолел дистанцию за 2 часа 20 минут 10 секунд. Вторым к финишу пришел грек Костас Стамулис, показав время 2:23.24. Третье место занял венгр Ласло Тарнай с результатом 2:23.52.

У женщин победу одержала гречанка Стаматиа Нула, финишировавшая за 2:39.28. Она не смогла побить рекорд Марии Полизу, установленный в 1997 году (2:39.10). Серебро досталось Панайоте Влахаки (2:49.31), а бронзу завоевала Рания Ребули, чемпионка Греции на классической марафонской дистанции в 2015, 2016 и 2017 годах (2:52.07).

В этом году в Афинском марафоне участвовало более 24 тысяч человек из Греции и 125 стран мира. Афинский марафон ежегодно проходит в начале ноября в столице Греции.