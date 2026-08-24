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Нагорный оценил выступление сборной России на ЧЕ по спортивной гимнастике: «Окажется ценным опытом»

Дарик Агаларов
корреспондент

Олимпийский чемпион Никита Нагорный в комментарии для «СЭ» оценил выступление сборной России на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который прошел в Хорватии.

«Результат у сборной хороший. Все молодцы, все справились достойно. Ребята в командном первенстве могли победить, но они выходили в первый раз, в команде не выступали 5 лет. Много факторов повлияли на то, что выиграть не получилось, но заняли почетное второе место. Уверен, что все эти выступления окажутся ценным опытом и помогут на дальнейших соревнованиях. Впереди чемпионат мира. Уверен, наша команда там тоже будет радовать нас результатами», — сказал Нагорный «СЭ».

Российские гимнасты заняли первое место в медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился 23 августа в Загребе.

С учетом взрослых и юниорских соревнований россияне завоевали 10 золотых, 12 серебряных и шесть бронзовых медалей.

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Сборная России по спортивной гимнастике
Никита Нагорный
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