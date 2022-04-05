«У нас лучшие команды в мире, так что нужно держать марку». Герои Токио впервые вернутся после Олимпиады

Важнейшим стартом сезона станет чемпионат России в Казани.

В связи с беспрецедентными санкциями фокус внимания спортсменов и болельщиков сместился с международных стартов на всероссийские. Однако в спортивной гимнастике чемпионат страны и в мирное время вызывал обширный зрительский интерес. Именно по итогам ЧР происходит отбор состава сборной России, и предстоящий турнир в Казани исключением не станет. Тренеры не оставляют надежд на скорое возвращение на мировую арену, а значит, важно как выбрать лучших, так и поддерживать их настрой и спортивную форму. Впервые после Токио мы увидим в деле практически всех героев Олимпиады-2020, так что ставки как никогда высоки.

Аблязин и Мельникова пропустят ЧР в Казани

Спортивная гимнастика в России незаслуженно обделена вниманием. Наша страна — лидер на всей планете, других оценок уровню развития вида спорта после Игр в Японии и быть не может. Взять на одной Олимпиаде командное золото как у мужчин, так и у женщин — дорогого стоит. И хотелось бы видеть соответствующий большим победам интерес. Ведь в Китае, США и Японии гимнасты — настоящие рок-звезды, гордость нации! Возможно, такое будет и у нас. Это можно будет почувствовать на первом большом турнире, где герои Токио соберутся практически в полном составе.

Ангелина Мельникова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

За исключением нескольких вынужденных историй. «Нам не хватает здесь Ангелины Мельниковой и Лилии Ахаимовой, — рассказала «СЭ» главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. — Мельникова сама нас попросила дать ей отдохнуть, будет готовиться к следующим соревнованиям, к международному Кубку. Такая же ситуация у Ахаимовой, мы дали девочкам полгода отдыха».

Среди участников мужской золотой команды из-за травмы не будет Дениса Аблязина. Родионенко также сетует на сложности со здоровьем у Александра Карцева. По словам специалиста, это яркий спортсмен и подающая надежды молодая звезда, от которой многое можно ждать в ближайшем будущем. Правда, за пару дней до поездки в Казани Александр повредил сустав на тренировке. Остальные наши лидеры в деле.

У девушек фокус внимания на Виктории Листуновой и Владиславы Уразовой. У мужчин солировать будут Никита Нагорный и Артур Дадалоян. Ребята готовы неплохо, единственное, Нагорный временно отказался от турнира в кольцах. Но в многоборье будут участвовать все члены сборной, так что уровень конкуренции ожидается серьезный. Правда, к готовности спортсменов показать свой максимум у Родионенко есть ряд вопросов. «Ребята давно не были на помосте. Есть волнение, но, надеемся, все будет хорошо», — сказала она после первой официальной тренировки на ЧР.

Турнир сохраняет статус отборочного на ЧЕ и ЧМ

И все же как у главного тренера, так и у самих спортсменов ожидания скорее положительные. Чемпионат в Казани станет прологом нового сезона и в то же время сохранит соревновательный нерв. Как уверяет Родионенко, вернуть Россию в мировой спорт могут в любой момент, а значит, к этому надо быть готовым. «Расслабляться мы не имеем права, — считает Валентина Александровна. — Когда-то вся эта ситуация завершится.

Тем более, когда мы были в Катаре на этапе Кубка мира, президент международной федерации гимнастики Ватанабе уверил нас, что как только закончатся военные действия, будут предприниматься все усилия, чтобы нашу команду допустили. Он не видит чемпионат мира без нашей команды". По регламенту ЧР — отборочный турнир к чемпионату Европы, который ожидается в Мюнхене в середине августа. Шансы попасть на континентальное первенство небольшие, но все же остаются.

Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова (слева направо). Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Даже в случае долгосрочных санкций результаты казанского чемпионата не останутся незамеченными и будут учитываться при выборе состава на ЧМ в Ливерпуле. Мундиаль намечен на ноябрь, так что временное окно уже шире. «В крайнем случае будем смотреть на 2023 год», — не отчаивается Родионенко. — Мы — мировые лидеры, на сегодняшний день сильнейшие команды в мире, что мужчины, что девушки. И важно это сохранить".

Чтобы поддерживать международную конкуренцию в спортивной гимнастике, по аналогии с биатлоном хотели сделать открытую заявку на ЧР и допустить иностранцев. Правда, организовать приглашения не успели, поэтому эти планы откладываются до Кубка губернатора в Калуге. Этот турнир, вероятно, станет временным смотром сил, поскольку на него приедут Китай, Южная Корея и Израиль. Одни из сильнейших сборных мира. Всего будет восемь команд и, несмотря на обилие желающих, всех подряд допускать не будут.

Листунова готовится стать лидером сборной

«Важен принцип не количества, а качества», — подчеркивается в решениях федерации. Впрочем, и на внутреннем уровне конкуренция растет на глазах и уже сейчас мы можем видеть смену поколений. В частности, Родионенко считает, что Ангелину Мельникову не совсем справедливо считать первым номером команды, когда есть Виктория Листунова. «Мы смотрим на перспективы, сложность программ. И пока что в этом аспекте Вика Ангелину опережает», — отметила специалист.

Впрочем, сама Виктория более скромного о себе мнения. «Пока что не скажу, что серьезно усилилась, но тренировки проходят хорошо, — сказала она сразу после опробования снарядов. — Надеюсь, что на соревнованиях будет все отлично. После Токио первая проверка, ведь в Дохе на Кубке мира я не выступала по многоборью. Только по отдельным снарядам». Чемпионат России девушка видит как возможность попробовать новые связки и комбинации с прицелом на международные старты.

Апатии к происходящему у спортсменов не видно, но и бесследно история с отстранением не проходит. Спортсмены — энтузиасты своего дела, и им нужно постоянно доказывать, что они лучшие. И как жить, когда лишают этой возможности? «Стараюсь не обращать внимания на сложности и думать о хорошем. Когда приняли решение об отстранении, было грустно, обидно.

Как многие говорят, спорт вне политики, но потом происходит такая ситуация..." - сетует Листунова. Она вспоминает, как на последнем пока что турнире с участием россиян в Катаре решение о продолжении соревнований принимали буквально за час до выхода на помост. Хочется верить, что эта история только настроит наших девушек на большие свершения. Им первым предстоит показывать свой высокий уровень в Татарстане, мужчины стартуют здесь же в Центре гимнастики через неделю. Казань серьезнейшим образом отнеслась к организации турнира, еще бы зрители подтянулись! Пока что билетов продано не так много, как хотелось бы.