Александр Карцев стал чемпионом России в многоборье

Александр Карцев стал первым на чемпионате России по спортивной гимнастике в многоборье. Карцев набрал 168,862 балла.

Серебряным призером стал Артур Далалоян (167,629), третье место у Давида Белявского (167,597).

Чемпионат России по спортивной гимнастике, который проходит с 10 по 14 марта в Пензе, является отборочным этапом перед чемпионатом Европы, который пройдет с 21 по 25 апреля в Базеле.