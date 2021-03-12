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Александр Карцев стал чемпионом России в многоборье

17:15
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Александр Карцев стал первым на чемпионате России по спортивной гимнастике в многоборье. Карцев набрал 168,862 балла.

Серебряным призером стал Артур Далалоян (167,629), третье место у Давида Белявского (167,597).

Чемпионат России по спортивной гимнастике, который проходит с 10 по 14 марта в Пензе, является отборочным этапом перед чемпионатом Европы, который пройдет с 21 по 25 апреля в Базеле.

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