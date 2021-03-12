Тренер сборной России рассказал, что Карцев является кандидатом в олимпийскую сборную по гимнастике
17:36
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов рассказал о перспективах Александра Карцева.
«Карцев на сегодняшний день является кандидатом в олимпийскую сборную. Я, конечно, очень рад за него. Он с каждым днем все прибавляет в сложности и в качестве элементов. Нам главное — довести наших спортсменов до Олимпиады здоровыми, без травм», — приводит слова Алфосова ТАСС.
11 марта Карцев стал первым на чемпионате России по спортивной гимнастике в многоборье, где набрал 168,862 балла.
Чемпионат России по спортивной гимнастике, который проходит с 10 по 14 марта в Пензе, является отборочным этапом перед чемпионатом Европы, который пройдет с 21 по 25 апреля в Базеле.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...