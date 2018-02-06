Роман Репилов: "Мы хоть и олимпик атлетс, но главное – фром Раша"

Российский саночник Роман Репилов подчеркнул, что у команды был боевой настрой еще до вылета на Олимпийские игры в Пхенчхане. По его словам, все спортсмены разделяют позицию того, что они из России.

– Когда вылетали из Москвы, уже настрой был боевой. Поняли: все, никаких дел кроме спорта, – сказал Репилов. – Перед отъездом была прелюдия, а сейчас – официальная часть. Настрой такой, что нужно ехать чисто, без ошибок. Ну, или с минимальным их количеством.

– Ваш товарищ Семен Павличенко сделал классную наклейку: статус "олимпийский спортсмен из России не меняет национальной принадлежности". Все в команде с этим согласны?

– Конечно! Все мы живем в одной стране, дышим одним воздухом, говорим на одном языке. Честно – я не понимаю, когда наши же ребята, из одной с нами страны, из одного города – пытаются выставить нас плохими. Но мы же ничего плохого не делаем, мы наоборот в таких сложных условиях пытаемся победить, показать все возможное. Мы в команде разделяем позицию, что все мы... фром Раша. Хоть и олимпик атлетс, но главное – фром Раша. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). На Игры-2018 могут отправиться только те российские атлеты, которые получили от МОК персональное приглашение.