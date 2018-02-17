Евгений Редькин: "Акимова вообще не готова к Олимпиаде"

Олимпийский чемпион Евгений Редькин после масс-старта, в котором Татьяна Акимова финишировала последней, отметил, что с таким подходом лучше вообще не ездить на Олимпиаду.

– С чем можно связать провал Акимовой в масс-старте?

– Это не то, что провал. Мы даже на экранах не видели, где она там ползала, по пять кругов мотала. С таким подходом лучше вообще не ездить на Олимпиаду. Недобросовестно она поступила.

– Акимова говорила, что у нее нет контакта с тренерами, что они ей ничего не объясняли и не связывались.

– Масс-старт – это как раз та гонка, которая давала шанс сражаться на равных со всеми. А Акимова себя никак не проявила. Какие тренеры? У нас в команде взрослые девчонки. Вот в лыжах наши девочки, которые вчера еще были юниорками, взяли и показали, что они взрослые. А в биатлоне взрослые девочки проявили себя, как дети.

– То есть тренерская поддержка нужна не в такой степени, чтобы на это ссылаться?

– Она, конечно, нужна. Но можно позвонить по телефону, спросить, что и как. Тренер всегда поддержит. А наши девушки просто не готовы вообще никак.

– Как можно не попасть пять из пяти выстрелов? Это плохая форма?

– Она вообще никак не готова. Мне кажется, если наших юниоров отправили в Пхенчхан – было бы лучше. А так все плохо и печально. Нужно серьезно разбираться. И мы этим займемся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

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