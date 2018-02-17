Евгений Редькин: "Акимова вообще не готова к Олимпиаде"

Олимпийский чемпион Евгений Редькин после масс-старта, в котором Татьяна Акимова финишировала последней, отметил, что с таким подходом лучше вообще не ездить на Олимпиаду.
– С чем можно связать провал Акимовой в масс-старте?
– Это не то, что провал. Мы даже на экранах не видели, где она там ползала, по пять кругов мотала. С таким подходом лучше вообще не ездить на Олимпиаду. Недобросовестно она поступила.
– Акимова говорила, что у нее нет контакта с тренерами, что они ей ничего не объясняли и не связывались.
– Масс-старт – это как раз та гонка, которая давала шанс сражаться на равных со всеми. А Акимова себя никак не проявила. Какие тренеры? У нас в команде взрослые девчонки. Вот в лыжах наши девочки, которые вчера еще были юниорками, взяли и показали, что они взрослые. А в биатлоне взрослые девочки проявили себя, как дети.
– То есть тренерская поддержка нужна не в такой степени, чтобы на это ссылаться?
– Она, конечно, нужна. Но можно позвонить по телефону, спросить, что и как. Тренер всегда поддержит. А наши девушки просто не готовы вообще никак.
– Как можно не попасть пять из пяти выстрелов? Это плохая форма?
– Она вообще никак не готова. Мне кажется, если наших юниоров отправили в Пхенчхан – было бы лучше. А так все плохо и печально. Нужно серьезно разбираться. И мы этим займемся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
m33
Евгений Редькин- выскочил тогда из ниоткуда в Альбервиле и так же стремительно исчез в никуда.
22:43 17 февраля
bolelschik.volga34
у нас вся сборная не готова к ОИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРИЕХАЛИ БЫ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ!!!
22:10 17 февраля
kcin
Алексей Фёдоров- что ему теперь , медаль возвращать? австралиец в шорт-треке на дурака победил, Евгений, как минимум 20 из 20 положил в той гонке
20:45 17 февраля
rusfed 2.0
Редькин. Золотая слава российского биатлона )
19:49 17 февраля
Ded vsegda odet
Если она так скажет , она влетит из системы. Естественно она выберет деньги. Бабло всегда побеждает.
19:47 17 февраля
tryam
Вот пусть она скажет что ее мертвую заставили ехать на Олимпиаду. Что то мне подсказывает, что он вцепилась всеми руками за халявную командировку Ded vsegda odet Ей ни кто не давал выбор. Ей сказали можешь не ехать в кавычках . И она как всё в этой стране поехала добровольно - принудительно.
19:38 17 февраля
Ded vsegda odet
Ей ни кто не давал выбор. Ей сказали можешь не ехать в кавычках . И она как всё в этой стране поехала добровольно - принудительно.
19:31 17 февраля
Ded vsegda odet
Хрен редьки не слаще.
19:29 17 февраля
tryam
когда спортсмен начинает катить бочку на тренера, обвиняя его во всех грехах, лепя отмазки за свои разгромные выступления, и это на фоне того, что ей спокойно дали выбор - ехать не ехать, когда вся Россия видела что вся биатлонисты кто поехали третий состав, то не надо жалеть этого спортсмена, он знал на что шел и тем более отмазываться. в третий состав всех, как неадекватных.
19:29 17 февраля
Serenky25
От Акимовой и Кайшевой руки прочь. Они ещут даже лучше чем готовили. Недотренеры.
19:05 17 февраля
ФанФаныч
Полный провал. Но некоторые хотят перевести рельсы на стрелочника. Татьяна, что не выполняла тренерские задания? Всех чиновников обнулить.
18:46 17 февраля
ПИПКИНПАПА
Хрен Редькин
18:34 17 февраля
fanatold
Стыдно нападать на женщину, которая выступила как смогла. Нечего было устраивать кавардак с тренерским штабом - дали бы хоть одному тренеру проработать достаточно долго, а не менять их, как перчатки, каждый сезон, - хоть Пихлер, хоть Норицын - глядишь и был бы результат.
18:32 17 февраля
Lars Berger
Вот меня слова Акимовой тоже зацепили... Тренеры ей нужны были, чтобы по мишеням стрелять, а не пулять в небеса?!
18:19 17 февраля
Алексей Федоров
С Акимовой все понятно. Но не менее смешно "Олимпийский чемпион Евгений Редькин". На дурака выиграл индивидуалку. А какие еще титулы у чемпиона?))
18:17 17 февраля