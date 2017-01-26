18:17 26 января | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Руслан Магомедов: "Остарин оказался в добавке для увеличения тестостерона"

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Российский боец MMA Руслан Магомедов заявил, что запрещенный препарат остарин попал в его организм, поскольку содержался в спортивной добавке. Ранее стало известно, что Магомедов и Зубайра Тухугов временно отстранены от соревнований. В их отношении UFC проводит расследование.

- Я не хотел, чтобы у меня что-то вырастало. Я принимал добавку для увеличения тестостерона, но, как оказалось, там содержалось это вещество, - цитирует ТАСС Магомедова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3975230

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mobile_actor

Вот, где реальный детский сад.

21:02 26 января

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