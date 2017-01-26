Руслан Магомедов: "Остарин оказался в добавке для увеличения тестостерона"

Российский боец MMA Руслан Магомедов заявил, что запрещенный препарат остарин попал в его организм, поскольку содержался в спортивной добавке. Ранее стало известно, что Магомедов и Зубайра Тухугов временно отстранены от соревнований. В их отношении UFC проводит расследование.

- Я не хотел, чтобы у меня что-то вырастало. Я принимал добавку для увеличения тестостерона, но, как оказалось, там содержалось это вещество, - цитирует ТАСС Магомедова.