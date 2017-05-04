ФХРБ: "Обыск сборной Белоруссии не выявил запрещенных предметов"

Пресс-секретарь Федерации хоккея Республики Белоруссия (ФХРБ) Евгения Никитина сообщила, что обыск французской полицией национальной сборной, прибывшей в Париж на чемпионат мира, не выявил у ее членов запрещенных предметов и веществ.

– По завершении процедуры досмотра правоохранительные органы Франции не выявили никаких нарушений, запрещенных к провозу предметов и веществ и отпустили команду, – приводит РИА "Новости" слова Никитиной. – Мы приехали с целью достойно выступить на чемпионате, представить страну. Мы стараемся забыть о произошедшем и готовимся к предстоящим матчам.