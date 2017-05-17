Джимми Ховард: "Сборная России - очень талантливая и мастеровитая команда"

Голкипер сборной США Джимми Ховард после победы над Россией в матче чемпионата мира по хоккею-2017 (5:3) отдал должное российской команде. Также он отметил, что сам хотел сыграть за национальную команду на мировом первенстве после вылета "Детройта" из плей-офф НХЛ.

– В третьем периоде матча с Россией вы отразили бросок Панарина в опаснейшей ситуации, и тот сэйв стал едва ли не ключевым. Как удалось?

– По какой-то причине я просто знал, что он будет бросать между щитков. Я не раз видел, как он это делает в НХЛ. Это просто сидело в моей голове, поэтому и отразил (улыбается).

– С россиянами вы сыграли один из самых веселых матчей на турнире. Вы-то сами получали удовольствие от происходящего?

– На арене царила настолько невероятная атмосфера, что ей невозможно было не проникнуться. На самом деле пришлось серьезно попотеть. Но, представляя свою страну, это всегда в кайф. Обе команды хорошенько постарались для того, чтобы игра привлекала взгляд болельщиков. Так что я реально получал удовольствие.

– Какое впечатление оставила сборная России?

– Классное. Очень талантливая и мастеровитая команда. Причем она играет в очень необычном стиле. Мы-то привыкли к тому, что все заряжены на бросок. А россияне всегда нацелены на передачу. Необычно, но красиво.

– Размер площадок – немаловажный в этом смысле фактор.

– Да, но я уже успел полностью освоиться. У нас в Детройте есть каток такого размера, так что я привыкший.

– Сезон у вас получился несколько скомканным из-за травм. Тем не менее решили приехать. Блэшилл попросил?

– Я сам попросился (смеется). Когда стало ясно, что в плей-офф "Детройт" не выйдет, я начал над этим задумываться. Я же пропустил около 30 матчей, так что хотел получить еще немножко практики (улыбается). Тем более что всегда приятно играть за сборную. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча Россия - США