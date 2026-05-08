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8 мая, 18:05

Защитник «Тампы» Мозер сыграет за сборную Швейцарии на чемпионате мира

Сергей Ярошенко

Защитник «Тампы» Янис Мозер сыграет за сборную Швейцарии на чемпионате мира-2026, сообщает Федерация хоккея Швейцарии.

Ранее «Лайтнинг» проиграли «Монреалю» в серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 3-4.

В этом регулярном чемпионате НХЛ на счету Мозера 79 матчей, в которых он набрал 9 (7+2) очка. В плей-офф защитник провел 7 матчей, забросил 1 шайбу и отдал 2 результативные передачи.

Чемпионат мира пройдет в Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. На групповом этапе домашнего турнира швейцарцы будет играть с США, Латвией, Германией, Австрией, Великобританией, Венгрией и Финляндией.

Ранее стало известно, что за Швейцарию на турнире также сыграют защитник «Нэшвилла» Роман Йоси, нападающие «Нью-Джерси» Нико Хишир и Тимо Майер, а также форвард «Виннипега» Нино Нидеррайтер.

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