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6 мая, 15:00

Расписание сборной Дании на чемпионате мира по хоккею 2026

Опубликовано расписание сборной Дании на чемпионате мира по хоккею 2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки сборной Дании.
Фото Global Look Press

Сборная Дании по хоккею на чемпионате мира 2026 сыграет в группе В вместе Чехией, Италией, Норвегией, Словакией, Словенией, Швецией и Канадой. «СЭ» публикует расписание.

Расписание сборной Дании на чемпионате мира по хоккею 2026

15 мая (пятница)

21.20. Чехия — Дания

17 мая (воскресенье)

17.20. Дания — Швеция

21 мая (четверг)

21.20. Дания — Словакия

23 мая (суббота)

13.20. Дания — Словения

24 мая (воскресенье)

17.20. Дания — Италия

26 мая (вторник)

13.20. Норвегия — Дания

Время начала — московское.

Чемпионат мира по хоккею 2026 пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая.

Следить за результатами чемпионата мира можно в разделе турнира на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

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