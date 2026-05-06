Опубликовано расписание сборной Дании на чемпионате мира по хоккею 2026

Сборная Дании по хоккею на чемпионате мира 2026 сыграет в группе В вместе Чехией, Италией, Норвегией, Словакией, Словенией, Швецией и Канадой. «СЭ» публикует расписание.

Расписание сборной Дании на чемпионате мира по хоккею 2026

15 мая (пятница)

21.20. Чехия — Дания

17 мая (воскресенье)

17.20. Дания — Швеция

21 мая (четверг)

21.20. Дания — Словакия

23 мая (суббота)

13.20. Дания — Словения

24 мая (воскресенье)

17.20. Дания — Италия

26 мая (вторник)

13.20. Норвегия — Дания

Время начала — московское.

Чемпионат мира по хоккею 2026 пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая.

Следить за результатами чемпионата мира можно в разделе турнира на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.