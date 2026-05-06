Расписание сборной Дании на чемпионате мира по хоккею 2026
Опубликовано расписание сборной Дании на чемпионате мира по хоккею 2026
Сборная Дании по хоккею на чемпионате мира 2026 сыграет в группе В вместе Чехией, Италией, Норвегией, Словакией, Словенией, Швецией и Канадой. «СЭ» публикует расписание.
Расписание сборной Дании на чемпионате мира по хоккею 2026
15 мая (пятница)
21.20. Чехия — Дания
17 мая (воскресенье)
17.20. Дания — Швеция
21 мая (четверг)
21.20. Дания — Словакия
23 мая (суббота)
13.20. Дания — Словения
24 мая (воскресенье)
17.20. Дания — Италия
26 мая (вторник)
13.20. Норвегия — Дания
Время начала — московское.
Чемпионат мира по хоккею 2026 пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая.
Следить за результатами чемпионата мира можно в разделе турнира на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.
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