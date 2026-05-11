Чемпионат мира по хоккею 2026: как и где смотреть трансляции в России

Чемпионат мира по хоккею-2026 пройдет в Швейцарии с 15 по 31 маяа. Матчи состоятся на льду «Swiss Life Arena» в Цюрихе и «BCF Arena» во Фрибурге.

Следить за ключевыми событиями встреч и результатами матчей можно в матч-центре и разделе Чемпионат мира на сайте «СЭ». В России права на показ турнира принадлежат холдингу «Матч ТВ». Игры можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Игра», а также на сайте matchtv.ru. На онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko будут доступны матчи в ретрансляции федерального канала.

В ЧМ-2026 примут участие 16 сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные России и Белоруссии не участвуют в чемпионатах мира с 2022 года. Международная федерация хоккея (IIHF) официально продлила отстранение российских и белорусских сборных от соревнований под своей эгидой на сезон-2025/26.

Чемпионат мира по хоккею: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика