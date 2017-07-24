Пекка Ринне: "Было бы интересно тренировать детей после завершения карьеры"

Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне не исключил того, что останется жить в одноименном городе после окончания профессиональной карьеры.

При этом 35-летний голкипер отметил, что ему было бы интересно потренировать детей. Напомним, что финн был выбран "Предаторз" на драфте в 2004 году в 8-м раунде под 258-м номером.

- Любовь к хоккею - моя мотивация. Между мной и Саросом отношения, как между отцом и сыном, - приводит Is.fi слова Ринне. - Он из тех хоккеистов, которые сумеют проявить себя в НХЛ. Ему удалось доказать то, что он достоин выступать в этой лиге. Может быть, после завершения карьеры я останусь жить в Нэшвилле. Я не тренер, но мне было бы интересно поработать с детьми.