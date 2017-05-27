Павел Буре: "Четвертый выход Малкина в финал Кубка Стэнли - это суперрезультат"

Экс-игрок сборной России Павел Буре отметил, что Евгений Малкин является настоящим лидером "Питтсбурга". Россиянин в четвертый раз в своей карьере вышел вместе с "Пингвинз" в финал Кубка Стэнли.

- Евгений Малкин в четвертый раз за карьеру выходит в финал Кубка Стэнли, и это суперрезультат, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Буре. - Он вместе с Кросби - настоящий лидер "Питтсбурга", показывает очень хороший и интересный хоккей. За этой командой интересно наблюдать. Настоящие звезды ведут за собой и делают то, на что не способны другие игроки. Так что я как болельщик - на стороне "Пенс".