Илья Воробьев: "Кто будет в первом звене? Ищем. Зарипова у нас нет"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча за 3-е место предсезонного турнира в Сочи со сборной Канады (1:3) не стал искать оправдания в усталости команды на фоне нагрузок. При этом он выразил надежду, что ему удастся найти варианты усиления игры.

– Сказалось ли то, что команда была под нагрузкой?

– При всем уважении, я в "Советский союз" не играю. Все команды тренируются. Я не доволен результатом, но доволен тем, как выглядела моя команда.

– Будете ли наигрывать Косова в первом звене?

– Будем искать дальше. Может быть, найдем лучший вариант. Вариантов не много. Даниса Зарипова у нас нет. (Игорь ЕРОНКО)