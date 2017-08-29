Владимир Воробьев: "Артюхин? Хороший дядька для молодежи, и столб на пятаке, и боевая единица"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев выразил уверенность в том, что команда добилась победы над "Йокеритом" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ благодаря характеру и удаче. По словам специалиста, данная встреча стала для бело-голубых хорошим тестом.

– Это был тяжелейший матч, четвертый подряд. У нас, к сожалению, короткая лавка, – сказал Воробьев. – Артюхин сегодня сыграл. Где-то помог, имел хорошие моменты. Мы повели матч практически в обороне, а буллиты – это лотерея. Если смотреть на содержание игры, многим ребятам надо еще работать, чтобы действовать на таком уровне против сильнейшей команды.

Это был хороший тест для "Динамо". Нам есть к чему стремиться. Мы ошибались, терпели, и я просто поздравил ребят с победой. Будем готовиться с теми ребятами, которые сегодня показали соответствующий уровень. Где-то им нужно передохнуть, но у нас много работы – новая команда, сочетания, и не все так просто. Но характер и удача помогли нам сегодня выиграть.

– В каком качестве видите Артюхина в команде? Это просто мощный форвард или защитник для молодых ребят? А может быть столб на пяточке?

– И столб на пятаке, и боевая единица. У нас много ребят, которые только начинают познавать азы большого хоккея. Многие из Высшей лиги. Думаю, это хороший дядька для них.

- Вы сегодня сразу бросили в бой новичка Евгения Арнюхина. Как оцените его игру?

- Я доволен, неплохой дебют. У него был хорошо голевой момент в первом периоде. Евгений старался. Для первой игры нормально.

- Он после матча сказал, что для него главное было - не удаляться и пообещал этого не делать. Но Артюхин без стыков - это не Артюхин. К тому же, он сегодня не забил.

- Да, не забил. Значит, в следующей игре забьет. Но это боевая единица для нашей команды. У нас не такая большая лавка.

- Артюхин признался, что удаления - это его болезнь. Был ли разговор с ним на эту тему?

- Сегодня утром перед раскаткой мы поговорили, в какой хоккей играет наша команда. Была беседа, что надо постараться не удаляться и сыграть попроще. Я доволен его игрой.

- Как оцените игру вратаря Еременко?

- Наверное, это один из ключей нашего успеха сегодня. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Зачем "Динамо" понадобился Артюхин?