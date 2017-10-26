Николай Прохоркин: "Дайвер"? Я хоть как-то красиво пытаюсь это все проделать"

Нападающий СКА Николай Прохоркин сказал, что, по его мнению, КХЛ страдает от низких скоростей и отсутствия силовой борьбе. Говоря о своей репутации "дайвера", форвард отметил, что не станет специально выпрыгивать ради удаления соперника.

– У нас за что дают удаления? Только за силовую борьбу. За то, что на тебе игрок с "вилами" ездит, по клюшкам бьют – не дают, - сказал Прохоркин. - Почему-то пусть лучше эта грязь будет, чем силовая борьба. А за океаном – наоборот. Силовая борьба в почете, а любой зацеп карается. Клюшку поднял – иди отдохни. Зацепы эти – они ведь замедляют игру. У нас и так площадки огромные, так еще и это. И получается, что все вообще пешком ходят. И силовой борьбы нет.

А здесь ее только с "Магниткой", наверное, можно подтянуть. Там ребята здоровые, крепкие; с ними можно потолкаться, даже интересно побиться. И поиграть. Именно поиграть. Это же хоккей, его нужно любить, в него нужно играть. А не работать на льду. Как многие говорят: "Это работа. Приди отработай". Я вообще против этого. Ты же приходишь маленьким ребенком в хоккей и не думаешь, что это будет твоя работа. Некоторых, понятно, родители приводят. Но ты же все равно по ходу влюбляешься в это дело. Кайфуешь от игры. Я очень люблю хоккей. И, дай бог, до конца карьеры буду любить. Чтобы он не превратился в работу.

– На тему удалений: у вас ведь репутация "дайвера".

– "Дайвер", да. Ха-ха. Я и не спорю. С самого детства – если вижу, что на мне сидят... Специально выпрыгивать ради удаления – я не буду. Но если раз судья пропустил какой-то зацеп или… Есть же скрытые удаления. Стоит судья перед тобой, так соперник просто берет тебя сзади за трусы, и ты теряешь подвижность. А этого даже не увидит никто. Раз судья не увидел, два, и если он ничего не делает, то можно и показать. Показываешь – и он удаляет. Правда, в последнее время уже нет такого. Редко когда даже думаю об этом. Но раньше бывали у меня случаи, не буду скрывать.

– Бывало такое, чтобы судьи подъезжали и говорили: "Коля, давай сегодня не будем падать"?

– Два года назад, когда в Уфе играл – был первый в лиге по "ныркам". Попадало мне за это. Когда судьи приезжали правила объяснять, сказали: "Ты у нас лучший. Будем за тобой следить". Ну, спасибо. Там пол-лиги еще хлеще падает. Я хоть как-то красиво пытаюсь это все проделать. Чтоб по-настоящему смотрелось, ха-ха. А люди просто без шайбы, без клюшки, их никто не трогает – они падают и орут. Что это? Смех, конечно.

– КХЛ же штрафы ввела за симуляции. Платили?

– В Уфе мне штраф прилетел. По-моему, на 30 тысяч рублей. За нырок. Но там именно что было удаление. Он меня зацепил, и я понимал, что не убегу, поэтому просто вперед упал. И его клюшка у меня на поясе была. Но я-то был первый в лиге, под флажком ходил. Вот мне штраф и навернули. А так судьи – это отдельные личности. О них много говорить можно. Но сейчас критика запрещена. В любом случае – все они профессионалы. (Игорь ЕРОНКО)

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