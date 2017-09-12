Линус Умарк: "Я пришел к своему стилю, теперь меня копирует Дацюк"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк в интервью "СЭ" подчеркнул, что должно пройти какое-то время, чтобы команда сплотилась. По словам форварда, уфимцы обладают лучшим тренерским штабом в КХЛ.

– Недавно вы заявили, что нынешний тренерский штаб "Салавата Юлаева" – лучший в КХЛ, – вопрос Умарку.

– Готов это снова повторить. Во всем, над чем мы работаем, команда придерживается определенного плана, выработанного тренерами. Они постоянно нам подсказывают, указывают на кое-какие детали, делают так, чтобы команда и каждый хоккеист прогрессировали. Рабочий процесс идет, и прежде, чем мы станем настоящим коллективом, должно пройти время.

– Означает ли это, что теперь вы будете больше играть в обороне?

– Нет! Применительно к "Салавату" могу сказать, что раньше у нас не было четкой системы. Каждый выходил и мог играть по-своему. Иногда все складывалось блестяще, команда показывала хоккей невероятного уровня. Но если брать весь сезон, то нам не хватало стабильности. Так что, уверен: теперь все будет по-другому, с этими тренерами мы способны добиться большого успеха.

– Вестерлунд спокойно относится к вашей рискованной манере игры?

– Он прекрасно умеет использовать лучшие качества игроков, поэтому проблем не возникает. Да и я сам с возрастом все реже применяю разные трюки. Но если у меня есть внутреннее ощущение, что какой-то ход сработает, то применю его и сейчас. Во время игр об этом не думаю. Решение приходит спонтанно.

– Кого-то копировали, когда были моложе?

– В прошлом я старался следить за всем интересным, но потом пришел к своему собственному стилю. Теперь меня сам Дацюк копирует (смеется). (Михаил ЗИСЛИС)

Полная версия интервью Линуса Умарка