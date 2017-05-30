Эдуард Занковец: "Боченски – один из сильнейших легионеров в истории КХЛ"

Бывший главный тренер "Барыса" и сборной Казахстана Эдуард Занковец рассказал о работе с лидером астанинского клуба Брэндоном Боченски. Сегодня хоккеист объявил о завершении карьеры.

– Безусловно, он мог бы еще поиграть, – сказал Занковец. – В минувшем сезон Брэндон находился в хорошей форме. Конечно, у него были травмы, но я бы не сказал, что из-за них он мог закончить карьеру. О причинах ухода из хоккея Боченски лучше ответит сам.

– Все ждали его возвращения во время плей-офф КХЛ. На чемпионате мира (сборная Казахстана играла в дивизионе IA – Прим. "СЭ") он выступил в полную силу?

– К тому времени он уже был готов играть. В Киеве показал себя обычным Брендоном Боченски, капитаном и лидером команды, который полностью выкладывался в каждой встрече. Он всегда отличался лидерскими качествами и бойцовским характером, был отличным примером для других. Несмотря на повреждения, он выходил на лед, если была малейшая возможность.

– Можно назвать Боченски сильнейшим легионером в истории Континентальной лиги?

– Одним из сильнейших – точно. Брэндон был лидером на льду и в раздевалке. На своем примере он показывал, как хоккеист должен вести за собой команду, брать на себя ответственность в тяжелые моменты, выходить на лед, несмотря на травмы – особенно на закате карьеры. Именно благодаря этим качествам он входит в когорту лучших иностранных хоккеистов нашей лиги.

– В чем секрет его поразительной результативности?

– Наряду с самоотверженностью, это умение играть в коллективный хоккей. В его звене не было исполнителей, тянувших одеяло на себя, они (Бойд, Боченски и Доус – Прим. "СЭ") всегда находили общий язык и с полуслова понимали друг друга на льду. В первую очередь, он старался передать свои навыки и умения, был примером, как должен вести себя профессиональный хоккеист вне зависимости от национальной принадлежности. (Евгений БЕЛОУСОВ)