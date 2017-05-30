Лучший иностранный бомбардир КХЛ завершил карьеру

Нападающий "Барыса" Брэндон Боченски принял решение завершить карьеру, сообщает официальный сайт астанинцев. Руководство клуба и игрок долго вели переговоры о продолжении выступлений 35-летнего форварда, однако он решил сконцентрироваться на семье.



Брэндон выступал за "Барыс" с 2010 года. За это время он провел 399 матчей в КХЛ, в которых набрал 397 (160+ 237) очков. Этот результат позволил ему стать лучшим иностранным бомбардиром в истории лиги, а также занять второе место в списке лучших иностранных снайперов.