Андрей Скабелка: "В следующем сезоне "Авангард" будет играть в агрессивный хоккей"

Новый главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка подчеркнул, что ему понадобится еще какое-то время, чтобы познакомиться с командой. При этом специалист подчеркнул, что в следующем сезоне "ястребы" будут играть в другой хоккей.

Напомним, что специалист возглавил омичей в конце марта. В минувшем регулярном чемпионате он занимал аналогичную должность в "Сибири", но пода в отставку, не сумев вывести клуб в плей-офф КХЛ.

- Ваши впечатления от клуба? - вопрос Скабелке.

- Конечно, сама команда и структура с очень серьезной организацией. "Авангард" входит в число лидеров российского хоккея, и все структуры здесь работают на самом высоком уровне. Все вопросы решаются очень оперативно.

- Каковы впечатления от команды?

- Непросто в конце сезона работать со стопроцентной отдачей. Сезон позади, все думают об отдыхе. Но я благодарен команде - был очень высокий тренировочной и эмоциональный уровень. Мне очень понравилось, с какой энергией команда работала на этом сборе. Мне нужно было время, чтобы познакомиться с ребятами, познакомить их с требованиями, с тем, в каком ключе мы будем работать в будущем. И они очень хорошо воспринимали тренировку. Мне это понравилось. Мы играем так, как мы тренируемся.

- Расскажите подробнее о требованиях? Какой игры ждать болельщикам в следующем сезоне?

- Ничего нового я не скажу. Эти условия диктует современный хоккей - агрессивная игра, скорости. Это довольно энергозатратно, поэтому все ребята должны быть в хорошей физической форме. Пять игроков в атаке и пять в нападении. (Анна ЛЕВЧЕНКО)