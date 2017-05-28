Александр Овечкин: "Жалко школу "Кузни"

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин прокомментировал исключение новокузнецкого "Металлурга" из числа участников КХЛ. Он выразил надежду, что команда вернется в лигу.

– Как относитесь к исключению "Кузни" из КХЛ?

– Жалко школу, приносившую очень много талантов, хоккеистов сборной... Жаль болельщиков, которые не смогут вживую увидеть матчи КХЛ. Надеюсь, что все образуется.

– Может ли в нашем хоккее существовать коммерческая лига?

– Это вопрос для руководителей КХЛ. Все делается, чтобы команды и лига существовали. Есть определенные правила, по которым некоторые команды не попадают. Со временем все будет нормально, и в Новокузнецке вернут команду КХЛ. (Сергей АСТАХОВ, Евгений БЕЛОУСОВ)