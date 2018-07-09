Станислав Черчесов: "Сказал Игнашевичу: ты телефон не меняй"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил благодарность защитнику команды Сергею Игнашевичу за работу. Игрок ЦСКА объявил о завершении карьеры в сборной, но Черчесов считает, что пока рано рассуждать о том, кто заменит тех, кто уйдет.

– Не задумываемся пока об этом. Как говорится, выпьем по 150 граммов и на трезвую голову порассуждаем. Нужно, чтобы эмоции улеглись, чтобы все успокоилось, – заявил в эфире программы "Время покажет" Черчесов. – Помните же, что два года назад Игнашевич тоже закончил карьеру. А я ему вчера сказал, когда он закончил: "Ты, друг мой, телефон не меняй, чтобы я тебя нашел, когда нужно будет". А если без шуток, то снимаю перед ним шляпу. Вы видите, какую работу он проделал на поле и за его пределами. Можно только гордиться, что такие ребята есть.

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