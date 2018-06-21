Шандор Варга: "Черчесов – сильный человек. России повезло, что он тренер сборной"

Известный агент ФИФА Шандор Варга в интервью "СЭ" выразил свое мнение о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове. Под руководством 54-летнего специалиста национальная команда впервые в новейшей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

Черчесов обошел Хиддинка

- Это очень сильный человек, не каждый на его месте вынес бы то, что обрушилось на него до старта ЧМ, - говорит Варга. - Я общался с Черчесовым после матча с Египтом, он был очень спокоен и уверен в себе. Знаю, из какой он семьи и какие там ценности. Это же домашний чемпионат мира, и тренер не побоялся взять на себя эту огромную ответственность. Горы и родители его правильно воспитали, и Станислав переносит все очень хорошо. Думаю, России повезло, что Черчесов – тренер ее сборной.

- А что изменилось в команде? Почему в контрольных матчах было одно, а сейчас совсем другое?

- Черчесову нужно было, чтобы к чемпионату мира все подошли в оптимальной форме. На турнире игроки дошли до таких кондиций, это именно сейчас нужно было, и все получилось. Можно только поздравлять. И молиться. (Игорь НОВИКОВ)

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