Кафу и Нуну Гомеш против Тихонова и Мостового: в Калининграде пройдет матч легенд ФИФА и сборной России

В Парке футбола в Калининграде состоится матч легенд ФИФА и сборной России, сообщает официальный сайт правительства региона. Парк футбола будет работать 2 и 3 июня, игра состоится на второй день.
В команду легенд ФИФА вошли Паскаль Цубербюлер (Швейцария), Уэс Браун (Англия), Кафу (Бразилия), Нико Краньчар (Хорватия), Джей-Джей Окоча (Нигерия), Нуну Гомеш (Португалия). Примечательно, что сборные Швейцарии, Хорватии, Англии и Нигерии сыграют в Калининграде в рамках группового турнира чемпионата мира-2018.
Сборную легенд России представят Руслан Нигматуллин, Дмитрий Сенников, Александр Мостовой, Алексей Смертин, Андрей Тихонов и Александр Панов.
Дополнительная информация
- Дмитрий Сенников
- Алексей Смертин
- Руслан Нигматуллин
- Андрей Тихонов
- Александр Панов (футбол)
- Александр Мостовой
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Нуну Гомеш
- Джей-Джей Окоча
- Кафу