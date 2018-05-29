Кафу и Нуну Гомеш против Тихонова и Мостового: в Калининграде пройдет матч легенд ФИФА и сборной России

В Парке футбола в Калининграде состоится матч легенд ФИФА и сборной России, сообщает официальный сайт правительства региона. Парк футбола будет работать 2 и 3 июня, игра состоится на второй день.

В команду легенд ФИФА вошли Паскаль Цубербюлер (Швейцария), Уэс Браун (Англия), Кафу (Бразилия), Нико Краньчар (Хорватия), Джей-Джей Окоча (Нигерия), Нуну Гомеш (Португалия). Примечательно, что сборные Швейцарии, Хорватии, Англии и Нигерии сыграют в Калининграде в рамках группового турнира чемпионата мира-2018.

Сборную легенд России представят Руслан Нигматуллин, Дмитрий Сенников, Александр Мостовой, Алексей Смертин, Андрей Тихонов и Александр Панов.

Как попасть на чемпионат мира по футболу