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4 июня, 05:47

Панама обыграла Доминикану в товарищеском матче

Евгений Козинов
Корреспондент
Виктор Гриффит радуется забитому голу.
Фото Reuters

Сборная Панамы выиграла у команды Доминиканской Республики в товарищеском матче — 4:2. Игра прошла на стадионе «Роммель Фернандес» в Панама Сити.

В первом тайме панамцы забили дважды — отличились Томаш Родригес и Виктор Гриффит. После перерыва доминиканцы сократили отставание в счете благодаря голу экс-форварда «Реала» Мариано Диаса. Спустя 10 минут сборная Панамы вернула себе преимущество — забил 35-летний Сесилио Уотерман. Вскоре доминикане удалось во второй раз сократить отставание до одного мяча благодаря забитому мячу Эрика Хапы. Однако в концовке Кадир Баррия забил четвертый мяч номинальных хозяев и установил окончательный счет.

Панама готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Панамцы сыграют в группе с Ганой, Хорватией и Англией.

Товарищеский матч

Панама — Доминиканская Республика — 4:2 (2:0)

Голы: Родригес, 16 — 1:0. Гриффит, 44 — 2:0. Диас, 47 — 2:1. Ватерман, 57 — 3:1. Хапа, 67 — 3:2. Барриа, 89 — 4:2.

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Футбол
Сборная Доминиканской Республики по футболу
Сборная Панамы по футболу
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