Дидье Дешам: "Хороший ли Франция чемпион? Франция - чемпион мира"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги победного чемпионата мира-2018. В решающем матче французы выиграли у Хорватии (4:2) и во второй раз в истории завоевали трофей.

- Многие чемпионы прошлого влияли на футбол по-разному. Какой вы хотите оставить в памяти свою команду? Как он должен повлиять на футбол?

- Сложно ответить на этот вопрос. Франция - чемпион мира. Значит, мы что-то сделали лучше, чем другие. Если хотите, у меня была очень молодая команда. 14 человек не играли на чемпионатах мира. И показали замечательное качество игры. Испытываю огромную гордость. Команда проявила замечательный дух на турнире и продолжала бороться до конца. Мне не о чем жалеть. У нас были недостатки, но высокое качество игры, и хорошее состояние - как ментальное, так и физическое - стало решающим. Некоторым командам более высокого уровня этого не хватило. Сегодня в первом тайме немногое было сделано, к сожалению, и тем не менее мы повели - 2:1. Вы спрашиваете, хороший ли мы чемпион? Мы - чемпион мира. На следующие четыре года. И вот это следует запомнить. (Игорь РАБИНЕР)