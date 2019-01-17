Агент: "Арана переходит в "Зенит"? Это всего лишь слухи"

Леонардо Корначини, официальный представитель защитника "Севильи" Гильерме Араны, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что 21-летний бразилец попал в сферу интересов "Зенита".

Ранее издание FOX Sports Rádio BR сообщило, что Арана не является игроком стартового состава андалусского клуба и может покинуть "Севилью" в ближайшее время.

- Арана может перейти в "Зенит"? Нет, это всего лишь слухи. Сам задаюсь вопросами, когда читаю подобное, - сказал Корначини.

Арана перешел в "Севилью" в январе прошлого года из "Коринтианс", подписав контракт до лета 2022 года. Он выступает на позиции левого защитника. В текущем сезоне игрок провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. По оценке интернет-портала trasnfermarkt.de, Арана оценивается в 3 миллиона евро. (Игорь Новиков)

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