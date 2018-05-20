Сергей Игнашевич: "Контракт с ЦСКА? Вопрос будет решен через неделю после моего возвращения из сборной"

Защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич не стал говорить о своем будущем в клубе после завершения чемпионата мира-2018. Напомним, что у футболиста истекает контракт с армейцами.
– Роман Широков заявил, что он лучший игрок России в XXI веке. Согласны?
– Согласен (смеется).
– Чем эта сборная отличается от команд Хиддинка, Капелло, Слуцкого уже появляется понимание?
– Сложно коротко что-то сказать. Тренировочный процесс отличается. Но главное – здесь больше молодых игроков. Раньше было больше опытных, возрастных. Я не знаю, плюс это или минус. Время покажет. Потому что в Бразилии у нас было много опытных, но они сидели в запасе. Денисов, Дзагоев, Жирков, Кержаков были в составе, но не играли. А играла молодежь и перекладывала ответственность друг на друга. Поэтому, может, у нас и был такой скучный футбол. Посмотрим, что получится построить у Черчесова. Товарищеские матчи будут показательны.
– Вас звали именно как игрока стартового состава? Это обговаривалось?
– Нет, я просто сказал Черчесову, что готов играть как по 90 минут, так и по 45. Для меня это имеет большого значения. Я себя чувствую физически хорошо. Сезон был сложный, но время отдохнуть морально и набрать кондиции есть.
– После чемпионата мира вы намерены продолжить карьеру?
– Я пока не могу ответить вам на этот вопрос.
– С ЦСКА продление контракта еще не обсуждали?
– Поскольку клуб не афиширует наши с ними разговоры на эту тему, то не могу высказываться и я. Думаю, через неделю после моего возвращения из сборной вопрос будет решен.
– У вас день рождения 14 июля. Не думаете о том, что хорошо было бы отменить его еще в сборной (15 июля пройдет финал чемпионата мира – Прим. "СЭ")?
– Нет, таких мыслей нет (улыбается). (Филипп ПАПЕНКОВ)
Все о чемпионате мира – здесь // Все о сборной России //
Чемпионат мира-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи
- Леонид Слуцкий
- Сергей Игнашевич
- Алан Дзагоев
- Гус Хиддинк
- Александр Кержаков
- Роман Широков
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Игорь Денисов
- Станислав Черчесов
- Юрий Жирков
- Фабио Капелло
Albertozi
Серега,зачем тебе эта сборная?Поберег бы силы и нервы,впереди у нас Лига чемпионов!!))
14:22
Митяй Антибомж
У Лунохода-пяточника мания величия, парафренный синдром.
14:16