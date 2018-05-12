"Зенит-2" и "Спартак-2" сохранили прописку в ФНЛ, "Ротор" и "Луч-Энергия" вылетели

В матче заключительного, 38-го тура первенства России в ФНЛ "Зенит-2" обыграл "Шинник" со счетом 1:0 и смог избежать вылета в третий дивизион. "Спартак-2" одержал победу над "Сибирью" (2:1) и тоже сохранил место в ФНЛ.

Вместе с ними, отыгравшись с 0:3 во встрече с "Кубанью" (3:3), спаслась от расставания с первой лигой "Томь". Понижены в классе будут "Ротор" и "Луч-Энергия", которым не помогли домашние победы в заключительном туре над "Химками" и "Крыльями Советов" соответственно, а также проигравшая "Балтике" в Калининграде "Тюмень" и "Факел".

Напрямую в премьер-лигу из ФНЛ поднялись "Оренбург" и "Крылья Советов", а "Енисей" и "Тамбов" попали в стыковые матчи за право выступить в высшем дивизионе. Их соперники определяться в воскресенье в заключительном туре РФПЛ.

Итоговая турнирная таблица – в разделе ФНЛ.

Первенство России

ФНЛ

38-й тур

"Тамбов" - "Оренбург" - 1:1 (1:0)

Голы: Бирюков, 23 (1:0). Афонин, 80 (1:1).

"Тамбов": Смирнов, Овсиенко, Шляков (Рыбин, 71), Гультяев, Мищенко (Шабанов, 81), Кашчелан, Рыжков (Михалев, 62), Дутов, Сергеев, Бирюков, Дорожкин (Архипов, 46).

"Оренбург": Руденко, Удалый, Андреев, Васиев, Терехов, Парняков, Чиркин (Ефремов, 54), Попович (Коронов, 90+1), Сутормин (Бреев, 54), Афонин, Делькин (Мамтов, 38).

Предупреждения: Делькин, 35. Кашчелан, 45. Дутов, 61. Терехов, 64.

Судья: Шадыханов (Москва).

12 мая. Тамбов. Стадион "СТЦ Тамбов". 1500 зрителей.

"Спартак-2" (Москва) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:1 (1:1)

Голы: Азаров, 26 (0:1). Бакаев, 31 (1:1). Бакаев, 80 (2:1).

"Спартак-2" : Терешкин, Сокол (Щербаков, 46), Хомуха (Руденко, 74), Шанбиев, Мамин, Ломовицкий (Давыдов, 60. Лихачев, 84), Бакаев, Полубояринов, Пантелеев, Нимели, Сакала.

"Сибирь": Цыган, Аравин, Кушнирук, Макаренко, Полюткин, Ларенц, Азаров (Дудолев, 79), Андреев (Парфинович, 56), Чеботару, Галыш, Беляев (Гладышев, 59).

Предупреждения: Хомуха, 15. Пантелеев, 41. Полюткин, 50. Парфинович, 76. Полубояринов, 90. Гладышев, 90+1.

Судья: Волошин (Смоленск).

12 мая. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)". 350 зрителей.

"Факел" (Воронеж) - "Волгарь" (Астрахань) - 2:1 (1:1)

Голы: Афанасьев, 12 (1:0). Онугха, 37 (1:1). Алхазов, 70 (2:1).

"Факел" (Воронеж): Федоров, Мустафин, Осипенко, Хайманов, Семенов (Шарифи, 46), Молодцов, Рекиш (Садов, 65), Афанасьев (Верулидзе, 89), Мануковский, Сердюк, Алхазов.

"Волгарь" (Астрахань): Терновский, Запрудских, Степанов, Иванов, Бердников, Бабаев (Козлов, 85), Букия (Лесников, 65), Шалаев (Горулев, 76), Пустозеров, Болонин, Онугха.

Предупреждения: Сердюк, 22. Афанасьев, 28.

Удаление: Запрудских (В), 78.

Судья: Панин (Дмитров).

12 мая. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов". 850 зрителей.

"Балтика" (Калининград) - "Тюмень" - 3:1 (1:0)

Голы: Шахов, 17 (1:0). Ставпец, 51 (1:1). Шахов, 76 (2:1). Кобялко, 86 (3:1).

"Балтика": Помазан, Тишкин, Логашов (Кобялко, 35), И.Джалилов (Магаль, 77), Шахов, Крючков, Каленкович, Григорьев (Тимошин, 37), А.Джалилов, Голышев (Шевчук, 88), Себаи.

"Тюмень": Бучнев, Кузнецов, Ненахов, Степанец, Гузь, Саламатов (А.С.Козлов, 88), Чудин, Рябокобыленко (Муллин, 66), Шумилин (Юсупов, 79), Ставпец, Чуканов.

Предупреждения: Ненахов, 25. Себаи, 26. А.Джалилов, 71. Магаль, 82. Кобялко, 87. Гузь, 90. Каленкович, 90+1.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

12 мая. Калининград. Стадион "Калининград". 35000 зрителей.

"Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:1 (0:1)

Голы: Кулишев, 11 (0:1). Ломакин, 69 (1:1). Ломакин, 74 (2:1).

"Енисей": Филиппов, Жиров, Чичерин, Новиков, Сердеров (Камеш, 60), Харитонов (Рожков, 46), Семакин, Исаев (Ломакин, 46), Фатуллаев, Малоян (Обрадович, 55), Кутьин.

"Динамо": Солдатенко, Ходжаниязов, Бабенков, Коваленко, Юрганов (Цвейба, 66), Соловьев (Киреенко, 70), Кулишев, Лагатор, Власов (Рогов, 80), Песегов (Сарамутин, 81), Барсов.

Предупреждения: Харитонов, 27. Песегов, 80.

Судья: Анопа (Благовещенск).

12 мая. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей". 2800 зрителей.

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Шинник" (Ярославль) - 1:0 (1:0)

Гол: Зуев, 31.

"Зенит-2": Кержаков, Зуев, Каккоев, Запрягаев, Пенчиков, Бугриев, Анюков (Мусаев, 70), Сиротов, Камышев (Соловейчик, 42), Плетнев (Лесовой, 78), Зинков.

"Шинник": Антипин, Жестоков, Магадиев (Кагермазов, 82), Ятченко, Дроздов, Камилов (Крамаренко, 46), Земсков (Безлихотнов, 78), Щадин, Нарылков (Лях, 52), Самойлов, Булия.

Предупреждения: Нарылков, 45+1. Лях, 59. Соловейчик, 90+1.

Удаление: Каккоев (З), 47.

Судья: Кукуян (Сочи).

12 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский". 556 зрителей.

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Крылья Советов" (Самара) - 2:0 (2:0)

Голы: Насадюк, 5 (1:0). Носов, 25 (2:0).

"Луч-Энергия": Абакумов, Таказов, Болевич, Марущак, Насадюк, Пономаренко, Гелоян, Носов (Гордиенко, 62), Машнев (Фомин, 61), Мязин (Тихий, 87), Хлебородов (Павленко, 79).

"Крылья Советов": Леонов, Бурлак, Тихонов (Зотов, 55), Таранов, Гаджибеков, Ланин, Башкиров, Кленкин, Алиев (Чочиев, 55), Самодин, Соболев.

Предупреждения: Таказов, 54. Соболев, 82.

Судья: Кукуляк (Калуга).

12 мая. Владивосток. Стадион "Динамо". 1320 зрителей.

"Ротор-Волгоград" (Волгоград) - "Химки" - 3:1 (2:1)

Голы: Вотинов, 28 (1:0). Коротаев, 31 (2:0). Машуков, 42 (2:1). Кузнецов, 79 (3:1).

"Ротор-Волгоград": Заболотный, Климов, Ионов, Пискунов (Столяренко, 90+1), Сысуев, Кузнецов (Киреев, 90), Султонов (Чабанов, 90+2), Романенко, Аппаев, Вотинов, Коротаев (Николаев, 80).

"Химки": Исупов, А.Д.Яковлев, Алибеков, Лапин, Поярков, М.С.Яковлев (Алиев, 61), Никитянов (Пичугин, 68), Кокоев (Зубарев, 73), Талалай, Веркашанский, Машуков (Радченко, 80).

Предупреждения: Веркашанский, 56. Вотинов, 84.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

12 мая. Волгоград. Стадион "Зенит". 3000 зрителей.

"Кубань" (Краснодар) - "Томь" (Томск) - 3:3 (3:1)

Голы: Маляров, 9 (1:0). Байрыев, 18 (2:0). Обухов, 22 (3:0). Алейник, 38 - в свои ворота (3:1). Саная, 56 (3:2). Пульич, 64 (3:3).

"Кубань" (Краснодар): Дюпин, Клещенко, Байрыев, Бугаев, Лобкарев, Маляров, Завезен, Алейник, Гай, Гогниев, Обухов (Нурисов, 86).

"Томь" (Томск): Мелихов, Зуйков, Иванов, Микуцкис, Пульич, Кухарчук (Деобальд, 46), Пугин (Сасин, 81), Померко, Казаев, Саная (Кузьмичев, 90), Абдулавов (Павленко, 67).

Предупреждения: Маляров, 9. Померко, 13. Микуцкис, 23. Бугаев, 51. Байрыев, 79.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

12 мая. Краснодар. Стадион "Кубань". 3043 зрителя.

"Авангард" (Курск) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 2:3 (0:2)

Голы: Болов, 20 - в свои ворота (0:1). Фомин, 36 (0:2). Болов, 53 (1:2). Филин, 55 (1:3). А.Войнов, 84 (2:3).

"Авангард": Чагров, Гоцук (Бобрышов, 18), Багаев, А.Войнов, Дашаев, Митасов (Синяев, 64), Нетфуллин, Акбашев, Киреев, Болов, Федчук (Минаев, 68).

"Олимпиец": Сысуев, Бочаров (Абрамов, 55), Гогличидзе, Филин, Морозов, Хрипков, Нежелев (Горбунов, 77), Фомин, Аюпов, Беляков (Сергеев, 64), Чирьяк (Ламбарский, 70).

Предупреждения: Федчук, 65. Сергеев, 73. Нетфуллин, 89. Сысуев, 90. Дашаев, 90+1.

Удаление: Морозов (О), 23.

Судья: Сухой (Люберцы).

12 мая. Курск. Стадион "Трудовые резервы". 2500 зрителей.