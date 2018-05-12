"Зенит-2" и "Спартак-2" сохранили прописку в ФНЛ, "Ротор" и "Луч-Энергия" вылетели

В матче заключительного, 38-го тура первенства России в ФНЛ "Зенит-2" обыграл "Шинник" со счетом 1:0 и смог избежать вылета в третий дивизион. "Спартак-2" одержал победу над "Сибирью" (2:1) и тоже сохранил место в ФНЛ.
Вместе с ними, отыгравшись с 0:3 во встрече с "Кубанью" (3:3), спаслась от расставания с первой лигой "Томь". Понижены в классе будут "Ротор" и "Луч-Энергия", которым не помогли домашние победы в заключительном туре над "Химками" и "Крыльями Советов" соответственно, а также проигравшая "Балтике" в Калининграде "Тюмень" и "Факел".
Напрямую в премьер-лигу из ФНЛ поднялись "Оренбург" и "Крылья Советов", а "Енисей" и "Тамбов" попали в стыковые матчи за право выступить в высшем дивизионе. Их соперники определяться в воскресенье в заключительном туре РФПЛ.
Итоговая турнирная таблица – в разделе ФНЛ.
Первенство России
ФНЛ
38-й тур
"Тамбов" - "Оренбург" - 1:1 (1:0)
Голы: Бирюков, 23 (1:0). Афонин, 80 (1:1).
"Тамбов": Смирнов, Овсиенко, Шляков (Рыбин, 71), Гультяев, Мищенко (Шабанов, 81), Кашчелан, Рыжков (Михалев, 62), Дутов, Сергеев, Бирюков, Дорожкин (Архипов, 46).
"Оренбург": Руденко, Удалый, Андреев, Васиев, Терехов, Парняков, Чиркин (Ефремов, 54), Попович (Коронов, 90+1), Сутормин (Бреев, 54), Афонин, Делькин (Мамтов, 38).
Предупреждения: Делькин, 35. Кашчелан, 45. Дутов, 61. Терехов, 64.
Судья: Шадыханов (Москва).
12 мая. Тамбов. Стадион "СТЦ Тамбов". 1500 зрителей.
"Спартак-2" (Москва) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:1 (1:1)
Голы: Азаров, 26 (0:1). Бакаев, 31 (1:1). Бакаев, 80 (2:1).
"Спартак-2" : Терешкин, Сокол (Щербаков, 46), Хомуха (Руденко, 74), Шанбиев, Мамин, Ломовицкий (Давыдов, 60. Лихачев, 84), Бакаев, Полубояринов, Пантелеев, Нимели, Сакала.
"Сибирь": Цыган, Аравин, Кушнирук, Макаренко, Полюткин, Ларенц, Азаров (Дудолев, 79), Андреев (Парфинович, 56), Чеботару, Галыш, Беляев (Гладышев, 59).
Предупреждения: Хомуха, 15. Пантелеев, 41. Полюткин, 50. Парфинович, 76. Полубояринов, 90. Гладышев, 90+1.
Судья: Волошин (Смоленск).
12 мая. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)". 350 зрителей.
"Факел" (Воронеж) - "Волгарь" (Астрахань) - 2:1 (1:1)
Голы: Афанасьев, 12 (1:0). Онугха, 37 (1:1). Алхазов, 70 (2:1).
"Факел" (Воронеж): Федоров, Мустафин, Осипенко, Хайманов, Семенов (Шарифи, 46), Молодцов, Рекиш (Садов, 65), Афанасьев (Верулидзе, 89), Мануковский, Сердюк, Алхазов.
"Волгарь" (Астрахань): Терновский, Запрудских, Степанов, Иванов, Бердников, Бабаев (Козлов, 85), Букия (Лесников, 65), Шалаев (Горулев, 76), Пустозеров, Болонин, Онугха.
Предупреждения: Сердюк, 22. Афанасьев, 28.
Удаление: Запрудских (В), 78.
Судья: Панин (Дмитров).
12 мая. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов". 850 зрителей.
"Балтика" (Калининград) - "Тюмень" - 3:1 (1:0)
Голы: Шахов, 17 (1:0). Ставпец, 51 (1:1). Шахов, 76 (2:1). Кобялко, 86 (3:1).
"Балтика": Помазан, Тишкин, Логашов (Кобялко, 35), И.Джалилов (Магаль, 77), Шахов, Крючков, Каленкович, Григорьев (Тимошин, 37), А.Джалилов, Голышев (Шевчук, 88), Себаи.
"Тюмень": Бучнев, Кузнецов, Ненахов, Степанец, Гузь, Саламатов (А.С.Козлов, 88), Чудин, Рябокобыленко (Муллин, 66), Шумилин (Юсупов, 79), Ставпец, Чуканов.
Предупреждения: Ненахов, 25. Себаи, 26. А.Джалилов, 71. Магаль, 82. Кобялко, 87. Гузь, 90. Каленкович, 90+1.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
12 мая. Калининград. Стадион "Калининград". 35000 зрителей.
"Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:1 (0:1)
Голы: Кулишев, 11 (0:1). Ломакин, 69 (1:1). Ломакин, 74 (2:1).
"Енисей": Филиппов, Жиров, Чичерин, Новиков, Сердеров (Камеш, 60), Харитонов (Рожков, 46), Семакин, Исаев (Ломакин, 46), Фатуллаев, Малоян (Обрадович, 55), Кутьин.
"Динамо": Солдатенко, Ходжаниязов, Бабенков, Коваленко, Юрганов (Цвейба, 66), Соловьев (Киреенко, 70), Кулишев, Лагатор, Власов (Рогов, 80), Песегов (Сарамутин, 81), Барсов.
Предупреждения: Харитонов, 27. Песегов, 80.
Судья: Анопа (Благовещенск).
12 мая. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей". 2800 зрителей.
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Шинник" (Ярославль) - 1:0 (1:0)
Гол: Зуев, 31.
"Зенит-2": Кержаков, Зуев, Каккоев, Запрягаев, Пенчиков, Бугриев, Анюков (Мусаев, 70), Сиротов, Камышев (Соловейчик, 42), Плетнев (Лесовой, 78), Зинков.
"Шинник": Антипин, Жестоков, Магадиев (Кагермазов, 82), Ятченко, Дроздов, Камилов (Крамаренко, 46), Земсков (Безлихотнов, 78), Щадин, Нарылков (Лях, 52), Самойлов, Булия.
Предупреждения: Нарылков, 45+1. Лях, 59. Соловейчик, 90+1.
Удаление: Каккоев (З), 47.
Судья: Кукуян (Сочи).
12 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский". 556 зрителей.
"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Крылья Советов" (Самара) - 2:0 (2:0)
Голы: Насадюк, 5 (1:0). Носов, 25 (2:0).
"Луч-Энергия": Абакумов, Таказов, Болевич, Марущак, Насадюк, Пономаренко, Гелоян, Носов (Гордиенко, 62), Машнев (Фомин, 61), Мязин (Тихий, 87), Хлебородов (Павленко, 79).
"Крылья Советов": Леонов, Бурлак, Тихонов (Зотов, 55), Таранов, Гаджибеков, Ланин, Башкиров, Кленкин, Алиев (Чочиев, 55), Самодин, Соболев.
Предупреждения: Таказов, 54. Соболев, 82.
Судья: Кукуляк (Калуга).
12 мая. Владивосток. Стадион "Динамо". 1320 зрителей.
"Ротор-Волгоград" (Волгоград) - "Химки" - 3:1 (2:1)
Голы: Вотинов, 28 (1:0). Коротаев, 31 (2:0). Машуков, 42 (2:1). Кузнецов, 79 (3:1).
"Ротор-Волгоград": Заболотный, Климов, Ионов, Пискунов (Столяренко, 90+1), Сысуев, Кузнецов (Киреев, 90), Султонов (Чабанов, 90+2), Романенко, Аппаев, Вотинов, Коротаев (Николаев, 80).
"Химки": Исупов, А.Д.Яковлев, Алибеков, Лапин, Поярков, М.С.Яковлев (Алиев, 61), Никитянов (Пичугин, 68), Кокоев (Зубарев, 73), Талалай, Веркашанский, Машуков (Радченко, 80).
Предупреждения: Веркашанский, 56. Вотинов, 84.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
12 мая. Волгоград. Стадион "Зенит". 3000 зрителей.
"Кубань" (Краснодар) - "Томь" (Томск) - 3:3 (3:1)
Голы: Маляров, 9 (1:0). Байрыев, 18 (2:0). Обухов, 22 (3:0). Алейник, 38 - в свои ворота (3:1). Саная, 56 (3:2). Пульич, 64 (3:3).
"Кубань" (Краснодар): Дюпин, Клещенко, Байрыев, Бугаев, Лобкарев, Маляров, Завезен, Алейник, Гай, Гогниев, Обухов (Нурисов, 86).
"Томь" (Томск): Мелихов, Зуйков, Иванов, Микуцкис, Пульич, Кухарчук (Деобальд, 46), Пугин (Сасин, 81), Померко, Казаев, Саная (Кузьмичев, 90), Абдулавов (Павленко, 67).
Предупреждения: Маляров, 9. Померко, 13. Микуцкис, 23. Бугаев, 51. Байрыев, 79.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
12 мая. Краснодар. Стадион "Кубань". 3043 зрителя.
"Авангард" (Курск) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 2:3 (0:2)
Голы: Болов, 20 - в свои ворота (0:1). Фомин, 36 (0:2). Болов, 53 (1:2). Филин, 55 (1:3). А.Войнов, 84 (2:3).
"Авангард": Чагров, Гоцук (Бобрышов, 18), Багаев, А.Войнов, Дашаев, Митасов (Синяев, 64), Нетфуллин, Акбашев, Киреев, Болов, Федчук (Минаев, 68).
"Олимпиец": Сысуев, Бочаров (Абрамов, 55), Гогличидзе, Филин, Морозов, Хрипков, Нежелев (Горбунов, 77), Фомин, Аюпов, Беляков (Сергеев, 64), Чирьяк (Ламбарский, 70).
Предупреждения: Федчук, 65. Сергеев, 73. Нетфуллин, 89. Сысуев, 90. Дашаев, 90+1.
Удаление: Морозов (О), 23.
Судья: Сухой (Люберцы).
12 мая. Курск. Стадион "Трудовые резервы". 2500 зрителей.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2017-2018/
- Крылья Советов См
- Сибирь (Футбол)
- Ротор
- Енисей (Футбол)
- Луч-Энергия
- Тюмень (Футбол)
- Шинник
- Оренбург (футбол)
- Факел Вр
- ФК Тамбов
- Спартак-2
- Зенит-2
Lennon
Короче, видится мне, что Луч слили специально..... В следующем сезоне будет 2 подгруппы в ПФЛ Восток и просто нужны команды..... Ротор, думаю, оставят после того, как занесут бабла Афипсу или Армавиру, в зависимости от того, кто выиграет Юг. Грустная картина, господа! Грустная! В ФНЛ будут играть Зенит-2, Тосно, Чертаново, Арарат, Спартак-2, Химки, то есть 6(!!!) клубов из столичных регионов! За Уралом футбола нет, как я уже неоднократно писал! Галаштесь в ПФЛ Восток - вот ваш весь удел! Через сезон могут подняться Казанка и Торпедо, а это уже почти половина команд по сути сконцентрированы в двух городах......
17:48
Post6
Kortvv ______ И я про то. Кубань - Томь 3:3 (ведя 3:0), а Томи нужно 1 очко
17:30
Kortvv
Позорище. Тур договорняков. Только Балтика сыграла честно, отправив Тюмень в ПФЛ. Остальные вмешались в распределение мест внизу и свои матчи продали аутсайдерам, которым были нужны очки. Позор.
17:26
Ю.Ю.
Vladimir Semenovich ____________ А что, этот регламент только вчера, спецом под Зенит-2, приняли? Или об этом было известно до начала турнира?
17:19
Vladimir Semenovich
Почему в РФПЛ личная встреча в приоретете, а ФНЛ количество побед? Или это специально для ЗЕНИТА-2, чтобы питерцы остались в ФНЛ? Ротор и Зенит-2 набрали по 40 очков но личные встречи (4:1 и 1:0) в пользу Ротора, а Ротор взади по количеству побед, господа чиновники, вы уж как-то определитесь, чтобы было по честному, а то премьер лигу переделали под личные встречи, а младших все еще не переобули, до сих пор ходят в лаптях.
17:12
Дядька
ФНЛ отсталый турнир, и там до сих пор преимущество считают тупо по победам. Только в постсоветщине эта неспортивная глупость до сих пор жива. Надеюсь Ротор сохранит прописку - помимо проблемных Кубани и Волгаря под вопросом выход в ФНЛ Афипса, Чертаново и Арарата, который может переехать в Армению. Зато как всегда, самые шумные в комментариях спердачки.
17:09
Post6
Вам не кажется на странный матч Кубань - Томь 3:3. Кубань вёл в счете 3:0, а им ни чего не нужно. А Томи достаточно в ничью сыграть, что бы остаться ФНЛ.
16:57
Меркатор
Кто подскажет, где найти регламент? У них, действительно, по количеству побед, а не по личным встречам?
16:52
Post6
Я не могу понять, зачем вообще нужны вторые команды? Это касается не только Спартак-2 и Зенит-2. Всё равно они выше ФНЛ залезть не смогут. Это какой-то анонизм
16:43
Becky Hammon
думаю у ротора хорошие шансы остаться как и у луча , волгарь сейчас без денег и не факт что потянет фнл , кубань с долгами , со 2 лиги с араратом не все ясно в плане продолжения дейтельности в россии , и если 1 место займет афипс на юге то же не факт что пойдет наверх, так что у луча то же шансы есть
16:42
Serrrzh
Неправильно распределили места. В тройке команд, набравших 40 очков, волгоградцы первые по личным встречам этой тройки. Последние 4 места заняли ''Зенит''-2, ''Луч-Энергия'', ''Тюмень'' и ''Факел''.
16:38
Баск
РОТОР останется в ФНЛ. Вот увидите.
16:35
henri71
Ротор, команда, которая нужна ФНЛ, но она была обречена уже 2 тура назад
16:32
Жорик Вартанов
вот в который раз убеждаюсь какая грязная команда синит, на халяву пробились в фнл и на халяву там остались) стыдно должно быть болеть за такой клуб
16:29
henri71
Миллер поработал с Сахалином и они решили - Эврика, команде из Востока не нужна ФНЛ!
16:29
ИЗ РФПЛ ГАСТЕРОВ ДОЛОЙ
А вот на ДАННОЕ время -- на 16:21 что не правильно--то написали ??? ЧЕТЫРЕ клуба --- Тюмень;;; Луч -Э.;;; Ротор и Факел ВЫЛЕТАЮТ !!! ЧТО НЕ ТАК--ТО ???? Только непонятно, накой теперь в Волгограде ЕДИНСТВЕННЫЙ то ли в рассе, то ли в ЦЕЛОЙ европе ВАНТОВЫЙ стадион ??? Наши местные овцы и козы будут травку с нового газона щипать????
16:22
клад555
баламошка Super_kent лучше бы луч и ротор остались чем зенит 2 и спартак 2.../////////И расскажи-ка накой они нужны?! Чтобы ещё лет 10, а может и 100 болтаться в ФНЛ и радовать сотни, а то и десятки болельщиков...посмотри сколько на Ротор ходят чудило ты,а на Спартак 2 десятки тысяч ходят?
16:21
баламошка
Super_kent лучше бы луч и ротор остались чем зенит 2 и спартак 2.../////////И расскажи-ка накой они нужны?! Чтобы ещё лет 10, а может и 100 болтаться в ФНЛ и радовать сотни, а то и десятки болельщиков)
16:18
майор99
funyaka майор99 = кругом захавар! 16:13================Аха, пора на баррикады ))))))))))))))))
16:17
Super_kent
лучше бы луч и ротор остались чем зенит 2 и спартак 2...
16:14
Aurora Hausos
ротор жалко
16:13
funyaka
майор99 = кругом захавар!
16:13
майор99
Специально для корров С-Э копирую новость оф. сайта ФНЛ Заключительный 38-й тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу должен был ответить на два главных вопроса – кто станет победителем, а кто серебряным призером, а также какие три команды составят компанию «Факелу», потерявшему шансы на сохранение места в ФНЛ ранее. В итоге наверху не поменялось ничего – «Оренбург» так и остался во главе таблицы, сыграв вничью в Тамбове. В свою очередь, «Крылья Советов» упустили шанс обойти уральцев, уступив во Владивостоке. Поздравляем Владимира Федотова, его команду и болельщиков с этим успехом! Впрочем, даже победа над решившим основную задачу лидером (путевку в Премьер-Лигу самарцы обеспечили себе туром ранее) не помогла «Лучу-Энергии» сохранить место в Футбольной Национальной Лиге. Дальневосточники оказались на финише в числе трех команд, набравших 40 очков, но уступили и «Ротору», и «Зениту-2» по числу побед. Волгоградцы также покидают ФНЛ, несмотря на сегодняшнюю победу над «Химками» - команда Сергея Павлова заняла в итоге 17-е место, также уступив по количеству побед во всех матчах «Зениту-2». В свою очередь, питерцы зацепились за ставшее спасительным буквально в последний момент 16-е место, обыграв сегодня «Шинник».
16:12
HerculesKolya
EVIL915 А причём тут Ротор???_______При том, что они теперь участники ПФЛ!
16:11
Super_kent
Ротор с новым стадионом во 2 лигу улетел :))
16:10
0,7 в одно рыло
Revelator78 ------- А зачем там Спартачка-2?
16:10
Ю.Ю.
Revelator78 _____________ И какие же предпосылки у старшего Зенита оказаться в ФНЛ? Просто интересно.
16:10
EVIL915
А причём тут Ротор???
16:09
Revelator78
А зачем в пердиве Зина-2? Туда скоро сползет Зина старшая. Более 2 Питерских в первой лиге не надо. Динамики в Калиниград уедут, загадочные заКадыши от Тосно исчезнут как проект.
16:07
0,7 в одно рыло
Наглое вранье!
16:04