22:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бородюк - основной претендент на пост главного тренера "Крыльев"

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Франк ВЕРКАУТЕРЕН.Веркаутерен остался без "Крыльев"

Сегодня стало известно о том, что Франк Веркаутерен отправлен в отставку с поста главного тренера "Крыльев Советов" после поражения в гостевом матче 12-го тура премьер-лиги от "Оренбурга" (0:1). По данным "СЭ", на вечер понедельника приоритетная кандидатура на должность нового рулевого волжан - Александр Бородюк. Специалист уже работал тренером в "Крыльях" в 2001 - 2002 годах. Ранее он также возглавлял "Кайрат", московское "Торпедо", входил в тренерский штаб сборной России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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merniloskut

С Бородюком Крылья вылетят!

23:15

акробат

будет крайне любопытно, если действительно правда

23:09

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