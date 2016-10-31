Бородюк - основной претендент на пост главного тренера "Крыльев"

Сегодня стало известно о том, что Франк Веркаутерен отправлен в отставку с поста главного тренера "Крыльев Советов" после поражения в гостевом матче 12-го тура премьер-лиги от "Оренбурга" (0:1). По данным "СЭ", на вечер понедельника приоритетная кандидатура на должность нового рулевого волжан - Александр Бородюк. Специалист уже работал тренером в "Крыльях" в 2001 - 2002 годах. Ранее он также возглавлял "Кайрат", московское "Торпедо", входил в тренерский штаб сборной России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)