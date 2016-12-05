Прав ли арбитр, не удаливший Промеса?

На 45-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" судья Михаил Вилков не удалил нападающего красно-белых Квинси Промеса. Арбитр, судя по всему, сначала определил, что защитник казанцев Тарас Бурлак в борьбе со спартаковцем подтолкнул соперника, и назначил штрафной удар в пользу хозяев поля.
При этом рефери наказал желтой карточкой Промеса, который угодил своей правой рукой (не локтем) в лицо защитнику "Рубина". Это не был умышленный или акцентированный удар локтем, действия спартаковца не носили умышленный характер и не привели к серьезной травме Бурлака, не позволившей ему продолжать матч. Оттого рефери ограничился предупреждением.
Ситуация из пограничных. Потому что судей в первую очередь призывают заботиться о здоровье футболистов.
Но, думаю, в данной ситуации с решением судьи можно согласиться. Полагаю, что контрольно-квалификационная комиссия, которая наверняка будет рассматривать этот момент, поддержит вердикт Вилкова. (Александр БОБРОВ)
spetrov
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21:11
М1967
Да уж разрешите "Спартаку" играть локтями, руками - пусть станет чемпионом!
21:11
Dr.ZLO161
бардак! зато Набиуллина удалили...
21:11
spetrov
shpasic, уважаемый Александр, видимо, через экран смог определить, что Вернблум, в отличие от Промеса, хотел нанести травму. :)
21:11
spetrov
Т.е. рукой бить можно, а локтем (частью руки) нет? Отлично! :)))
21:09
marksan
shpasic_____ это спартак и его любитель Бобров!
21:06
shpasic
Санчес, получив от Вернблума, тоже продолжил матч, ну и?
21:02