20:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Прав ли арбитр, не удаливший Промеса?

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". Столкновение Квинси ПРОМЕСА и Тараса БУРЛАКА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ" Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". Столкновение Квинси ПРОМЕСА и Тараса БУРЛАКА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ" Столкновение Квинси ПРОМЕСА и Тараса БУРЛАКА. Столкновение Квинси ПРОМЕСА и Тараса БУРЛАКА. Столкновение Квинси ПРОМЕСА и Тараса БУРЛАКА. Столкновение Квинси ПРОМЕСА и Тараса БУРЛАКА. Столкновение Квинси ПРОМЕСА и Тараса БУРЛАКА.
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". Столкновение Квинси ПРОМЕСА и Тараса БУРЛАКА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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На 45-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак""Рубин" судья Михаил Вилков не удалил нападающего красно-белых Квинси Промеса. Арбитр, судя по всему, сначала определил, что защитник казанцев Тарас Бурлак в борьбе со спартаковцем подтолкнул соперника, и назначил штрафной удар в пользу хозяев поля.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". Повреждение Тараса БУРЛАКА.Промес vs Бурлак: как это было

При этом рефери наказал желтой карточкой Промеса, который угодил своей правой рукой (не локтем) в лицо защитнику "Рубина". Это не был умышленный или акцентированный удар локтем, действия спартаковца не носили умышленный характер и не привели к серьезной травме Бурлака, не позволившей ему продолжать матч. Оттого рефери ограничился предупреждением.

Ситуация из пограничных. Потому что судей в первую очередь призывают заботиться о здоровье футболистов.

Но, думаю, в данной ситуации с решением судьи можно согласиться. Полагаю, что контрольно-квалификационная комиссия, которая наверняка будет рассматривать этот момент, поддержит вердикт Вилкова. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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spetrov

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21:11

М1967

Да уж разрешите "Спартаку" играть локтями, руками - пусть станет чемпионом!

21:11

Dr.ZLO161

бардак! зато Набиуллина удалили...

21:11

spetrov

shpasic, уважаемый Александр, видимо, через экран смог определить, что Вернблум, в отличие от Промеса, хотел нанести травму. :)

21:11

spetrov

Т.е. рукой бить можно, а локтем (частью руки) нет? Отлично! :)))

21:09

marksan

shpasic_____ это спартак и его любитель Бобров!

21:06

shpasic

Санчес, получив от Вернблума, тоже продолжил матч, ну и?

21:02

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