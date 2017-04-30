Гол Луиза Адриану в ворота ЦСКА. Кто виноват?

Первый гол "Спартак" забил, воспользовавшись серией ошибок армейцев. Сначала не очень удачно сыграл Набабкин, который в борьбе с Зобниным отбросил мяч в сторону Головина.

Гол "Спартака" на 32-й минуте.

Тот принял передачу неаккуратно, не смог прикрыть мяч корпусом и потерял его в борьбе с Поповым, после чего позволил сопернику на скорости войти в штрафную и выполнить прострел, хотя мог прервать его проход "тактическим фолом".

Гол "Спартака" на 32-й минуте.

Вблизи ворот ошибся В. Березуцкий, который прозевал рывок Луиза Адриану к ближней штанге. В результате спартаковский форвард без помех отправил мяч в сетку ворот Акинфеева. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Гол "Спартака" на 32-й минуте.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"