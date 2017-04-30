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Гол Луиза Адриану в ворота ЦСКА. Кто виноват?

Гол "Спартака" на 32-й минуте. Гол "Спартака" на 32-й минуте. Гол "Спартака" на 32-й минуте. Гол "Спартака" на 32-й минуте. Гол "Спартака" на 32-й минуте. Гол "Спартака" на 32-й минуте. Гол "Спартака" на 32-й минуте. Гол "Спартака" на 32-й минуте.
Гол "Спартака" на 32-й минуте.
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"СЭ" разбирает первый гол дерби ЦСКА"Спартак". Нападающий красно-белых Луиз Адриану открыл счет на 32-й минуте.

Первый гол "Спартак" забил, воспользовавшись серией ошибок армейцев. Сначала не очень удачно сыграл Набабкин, который в борьбе с Зобниным отбросил мяч в сторону Головина.

Гол "Спартака" на 32-й минуте.
Гол "Спартака" на 32-й минуте.

Тот принял передачу неаккуратно, не смог прикрыть мяч корпусом и потерял его в борьбе с Поповым, после чего позволил сопернику на скорости войти в штрафную и выполнить прострел, хотя мог прервать его проход "тактическим фолом".

Гол "Спартака" на 32-й минуте.
Гол "Спартака" на 32-й минуте.

Вблизи ворот ошибся В. Березуцкий, который прозевал рывок Луиза Адриану к ближней штанге. В результате спартаковский форвард без помех отправил мяч в сетку ворот Акинфеева. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Гол "Спартака" на 32-й минуте.
Гол "Спартака" на 32-й минуте.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

зато у Акинфеева "сухарей" больше, чем у Яшина! так что между ног такому рекордсмену пропускать не зазорно.

18:14

199

Виноват супер вратарь - между ногами пропускают только супер вратари.

18:12