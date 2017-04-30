Гол Луиза Адриану в ворота ЦСКА. Кто виноват?

"СЭ" разбирает первый гол дерби ЦСКА – "Спартак". Нападающий красно-белых Луиз Адриану открыл счет на 32-й минуте.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official (@acmilan 😉😉😉)#НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #ЦСКАСпартак 0:1 32' Луис Адриано @LuizAdriano_9 pic.twitter.com/H8H1GgkXp7– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 апреля 2017 г.
Первый гол "Спартак" забил, воспользовавшись серией ошибок армейцев. Сначала не очень удачно сыграл Набабкин, который в борьбе с Зобниным отбросил мяч в сторону Головина.
Гол "Спартака" на 32-й минуте.
Тот принял передачу неаккуратно, не смог прикрыть мяч корпусом и потерял его в борьбе с Поповым, после чего позволил сопернику на скорости войти в штрафную и выполнить прострел, хотя мог прервать его проход "тактическим фолом".
Гол "Спартака" на 32-й минуте.
Вблизи ворот ошибся В. Березуцкий, который прозевал рывок Луиза Адриану к ближней штанге. В результате спартаковский форвард без помех отправил мяч в сетку ворот Акинфеева. (Евгений ЗЫРЯНКИН)
Гол "Спартака" на 32-й минуте.
shpasic
зато у Акинфеева "сухарей" больше, чем у Яшина! так что между ног такому рекордсмену пропускать не зазорно.
18:14
199
Виноват супер вратарь - между ногами пропускают только супер вратари.
18:12