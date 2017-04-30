Первая атака ЦСКА на 2-й минуте центральной игры 26-го тура премьер-лиги со "Спартаком" едва не привела к голу. Однако красно-белые не без везения сохранили ворота в неприкосновенности.

1. Мариу Фернандес после прохода по своему правому флангу выполняет навес. Алексей Березуцкий после скидки наносит сильный удар из-за штрафной – Артем Ребров парирует мяч перед собой.

Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком".

2. Алексей Ионов выходит на добивание в борьбе с Георгием Джикией – Реброву удается отразить мяч, он летит вдоль ворот и ударяется в штангу.

Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком".

3. Александр Головин атакует с острого угла – и не попадает в створ, мяч летит вдоль ворот, его накрывает Ребров.

Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком".

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"