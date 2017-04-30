Первая атака ЦСКА на 2-й минуте центральной игры 26-го тура премьер-лиги со "Спартаком" едва не привела к голу. Однако красно-белые не без везения сохранили ворота в неприкосновенности.
Опасный момент @PFC_CSKA_MOSCOW у ворот @fcsm_official– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 апреля 2017 г.
#НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #ЦСКАСпартак 0:0 pic.twitter.com/kn93CufhzD
1. Мариу Фернандес после прохода по своему правому флангу выполняет навес. Алексей Березуцкий после скидки наносит сильный удар из-за штрафной – Артем Ребров парирует мяч перед собой.
Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком".
2. Алексей Ионов выходит на добивание в борьбе с Георгием Джикией – Реброву удается отразить мяч, он летит вдоль ворот и ударяется в штангу.
Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком".
3. Александр Головин атакует с острого угла – и не попадает в створ, мяч летит вдоль ворот, его накрывает Ребров.
Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком".
Rastan
Отлично играет Фернандес, постоянно переигрывая Комбарова, но армейцы недостаточно это используют. Но в итоге гол пришёл именно с этого фланга после очередного фола Комбарова(проваливающего игру). Наверняка Гончаренкко внесёт коррективы в игру ЦСКА.
18:08