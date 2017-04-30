17:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Как ЦСКА не забил "Спартаку".
Сумасшедшая атака и спасение

Артем РЕБРОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ" Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком". Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком". Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком". Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком". Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком". Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком". Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком".
Артем РЕБРОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
0
0
0
0
1
Первая атака ЦСКА на 2-й минуте центральной игры 26-го тура премьер-лиги со "Спартаком" едва не привела к голу. Однако красно-белые не без везения сохранили ворота в неприкосновенности.

1. Мариу Фернандес после прохода по своему правому флангу выполняет навес. Алексей Березуцкий после скидки наносит сильный удар из-за штрафной – Артем Ребров парирует мяч перед собой.

Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком".
Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком".

2. Алексей Ионов выходит на добивание в борьбе с Георгием Джикией – Реброву удается отразить мяч, он летит вдоль ворот и ударяется в штангу.

Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком".
Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком".

3. Александр Головин атакует с острого угла – и не попадает в створ, мяч летит вдоль ворот, его накрывает Ребров.

Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком".
Атака ЦСКА на 2-й минуте матча со "Спартаком".

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Rastan

Отлично играет Фернандес, постоянно переигрывая Комбарова, но армейцы недостаточно это используют. Но в итоге гол пришёл именно с этого фланга после очередного фола Комбарова(проваливающего игру). Наверняка Гончаренкко внесёт коррективы в игру ЦСКА.

18:08