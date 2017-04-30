Второй гол "Спартака": что придумал Васин?

Второй гол в ворота Акинфеева, как и первый, стал следствием целой коллекции несуразных ошибок игроков ЦСКА. Первым оплошал Вернблум, который в центре поля занял неверную позицию и не дотянулся до летящего мяча, после чего Глушаков беспрепятственно разогнал атаку, дотащил мяч до чужой штрафной и вывел в прорыв Зе Луиша.

Гол "Спартака" на 51-й минуте.

Следующим умопомрачительно сыграл Васин: не дав мячу после удара Зе Луиша закатиться в сетку, он и не выбил мяч в поле, а попытался прямо на линии ворот найти конструктивное продолжение и сделать адресную передачу партнеру.

Гол "Спартака" на 51-й минуте.

В итоге зазевался, утратил контроль над мячом, был атакован Зобниным, мяч отскочил к Попову, и тот вывел на пустые ворота Глушакова. Ему пытался помешать Василий Березуцкий, но не успел. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Гол "Спартака" на 51-й минуте.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"