Гол Алексея Березуцкого. Кто из игроков "Спартака" ошибся?

"СЭ" разбирает ответный гол ЦСКА в дерби со "Спартаком". Защитник армейцев Алексей Березуцкий сравнял счет на 45-й минуте.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #ЦСКАСпартак 1:1 45' Алексей Березуцкий pic.twitter.com/2HHEYKACBQ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 апреля 2017 г.
За две минуты до конца первого тайма армейцы сравняли счет после розыгрыша штрафного: Натхо подал на ближний угол вратарской и А. Березуцкий в падении головой отправил мяч в ближнюю же девятку.
Гол ЦСКА на 45-й минуте.
Предъявлять претензии Реброву в этой ситуации неправильно – удар защитника ЦСКА получился отменным и к тому же в "мертвую" для вратаря зону.
Гол ЦСКА на 45-й минуте.
Но воспрепятствовать Березуцкому мог капитан "Спартака" Глушаков, который персонально отвечал за зону, из которой забил соперник, однако он не успел среагировать на движение Березуцкого навстречу мячу и не смог ни оттеснить с ударной позиции, ни заблокировать удар. (Евгений ЗЫРЯНКИН)
Гол ЦСКА на 45-й минуте.