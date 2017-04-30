Гол Алексея Березуцкого. Кто из игроков "Спартака" ошибся?

Фол Дмитрия Комбарова на Мариу Фернандесе привел к штрафному, с помощью которого ЦСКА сравнял счет.

За две минуты до конца первого тайма армейцы сравняли счет после розыгрыша штрафного: Натхо подал на ближний угол вратарской и А. Березуцкий в падении головой отправил мяч в ближнюю же девятку.

Гол ЦСКА на 45-й минуте.

Предъявлять претензии Реброву в этой ситуации неправильно – удар защитника ЦСКА получился отменным и к тому же в "мертвую" для вратаря зону.

Гол ЦСКА на 45-й минуте.

Но воспрепятствовать Березуцкому мог капитан "Спартака" Глушаков, который персонально отвечал за зону, из которой забил соперник, однако он не успел среагировать на движение Березуцкого навстречу мячу и не смог ни оттеснить с ударной позиции, ни заблокировать удар. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Гол ЦСКА на 45-й минуте.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"