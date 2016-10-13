17:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Родионов: "Не будем настаивать на приглашении иностранного арбитра на дерби с ЦСКА"

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов считает, что в чемпионате России можно попробовать использовать видеоповторы спорных эпизодов во время матчей, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– Стоит ли приглашать иностранного судью на дерби?

– Настаивать "Спартак" не будет, это не в нашей компетенции. Нам важно, чтобы судья работал профессионально и квалифицированно, чтобы судил то, что есть. Именно этого и хочет "Спартак".

– Как относитесь к видеоповторам в матчах?

– Можно использовать при спорных решениях. В хоккее это используют, не думаю, что займет много времени посмотреть эпизод.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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