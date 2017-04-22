Глушаков опубликовал командное фото "Спартака" с Каррерой и тортом

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражения в гостевом матче 24-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:3) на своей странице в "Инстаграме" опубликовал командное фото из самолета, на которое попал главный тренер команды Массимо Каррера с праздничным тортом – в субботу ему исполнилось 53 года. Любопытно, что итальянский наставник красно-белых всегда отсутствует на фото команды из раздевалки.

- Самое главное - мы вместе!! - написал Глушаков, добавив, в том числе, хэштег "бывает".

Отметим, что сам Глушаков в этой встрече получил прямую красную карточку и может быть дисквалифицирован на три матча. Как уже сообщал "СЭ", судья Михаил Вилков показал Глушакову красную карточку после подсказки, в протокол матча внесена следующая формулировка: за "серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)". В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС это наказывается дисквалификацией до трех матчей. Футболист будет приглашен на заседание КДК, которое состоится во вторник, 25 апреля,

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак" // Нобоа показал ногу после фола Глушакова