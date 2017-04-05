Глушаков объяснил, почему Карреры нет на командных фотографиях "Спартака"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в интервью bobsoccer.ru подчеркнул, что командные фотографии красно-белых, которые хавбек затем выкладывает на своей странице в "Инстаграме", возникают стихийно.

– Денис, в вашем "Инстаграме" можно нередко видеть фото команды из раздевалки. Где радость победы, где эмоции и где почему-то, как заметили посетители нашего портала, всегда отсутствует главный тренер Массимо Каррера. Народ в шутку спрашивает: может, Каррера боится что-то "сглазить", ведь футболисты и тренеры часто верят в разные приметы, а может, он сам и делает это фото или же есть иные причины?

– Да тут все просто... Мы же всегда фотографируемся стихийно. Собрались, на эмоциях сделали фото, порадовались, и все. Это же не по какой-то команде делается. Так мы радуемся нашему успеху. А тренер? Он в этот момент, возможно, дает послематчевое интервью телевидению либо уединился с тренерским штабом и по горячим следам разбирает какие-то важные эпизоды прошедшей встречи.