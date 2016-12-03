Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель выразил разочарование ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 17-го тура премьер-лиги. По его словам, судья не назначил пенальти в ворота ростовчан.
– У нас было две хорошие возможности для того, чтобы забить – Мак и Дзюба были к этому очень близки, – подчеркнул Витсель. – Кроме того, снова повторилась история с судьей – нам опять не дали пробить пенальти в очень важной игре. В матчах "Спартака" и ЦСКА такого нет. Судя по всему, сегодня это произошло из-за того, что судья не был в достаточной мере сконцентрирован на игре – вспомните эпизод с желтыми карточками. Нам необходимо говорить об этом, потому что, если честно, мы все уже устали от такого отношения.
– Как по-вашему, можно ли было показать хороший футбол на этом поле?
– Поле было в порядке, даже не смотря на погодные условия, с которыми нам пришлось столкнуться. Сегодня было очень холодно, дул сильный ветер, но мы все равно показали свой футбол и владели преимуществом, но забить нам так и не удалось. Мы опечалены судейством. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Артем Дзюба: "В отличие от "Спартака", мы не кричим об ошибках судей" //
Александр Кокорин: "Если судья после матча признает, что это пенальти,
то почему не ставит во время игры?" //
Мешков признал, что должен был назначить пенальти в пользу "Зенита"
Santa Barbara
Так-то Луческу прав: во втором тайме на Кокорине действительно был пенальти. Без учета этого эпизода, Ростов больше наиграл на победу со своей излюбленной системой 5-3-2, но всю малину портил Бухаров, который очень медленно стремился к мячу и почему-то всё ждал отскока от газона вместо того, чтобы сразу идти в прием. А в некоторых случаях просто убегал от мяча в другую сторону. В итоге Ростов не реализовал ряд очень перспективных быстрых отрывов - уже классических при Бердыеве против команд, играющих первым номером. Понятно, что Полоза и Азмуна тренеры решили поберечь для матча с ПСВ. В итоге Дмитрий и Сердар провели по тайму. Будь эти два игрока вместе в стартовом составе до конца матча, то Зенит вполне мог бы проиграть. А так нулевая ничья. Зенит особо ничем не запомнился, кроме удара Мака из убойной позиции выше ворот после сольного прохода Жулиано. Да, команда пыталась контролировать мяч, но желаемые дивиденды на табло не отразились. Подопечным Луческу явно не хватает свежести. Именно поэтому результативность СБГ заметно упала по сравнению с осенним периодом, и стали происходить потери очков.
23:44
budulay1974
Всем добрый вечер. Я как болельщик любимого "СПАРТАКА". Хочу сказать. Согласен со многими соперниками, что и у нас есть не адекватные болельщики, которые все сливают на судей.( Хотя если разобраться по чесноку, то они тоже имеют право на это. И скорее всего даже больше чем остальные.) Но если быть справедливым, то нужно признать что Витсель ошибся. Так как Спартак не бил НИ ОДНОГО ПЕНАЛЬТИ В ЭТОМ СЕЗОНЕ. Хотя по признанным ошибкам должен был пробить минимум 5 штук. Ошибки у всех бывают, но со стороны Зенита, простите плакаться постоянно что их обижают, больше чем все остальные клубы или тем более Спартак, как то не корректно все это. звучит. Так что мой совет адекватным болельщикам Зенита. Работайте дальше на и может удача к вам придет. Но Обвинять Спартак в том что именно ему подсуживают больше чем Цска. Это совсем глупо. и не правильно.
23:43
oleg_Spb
foreverCSKAforever Витсель - это похороны кучи денег....Признайся честно, что от такого игрока ЦСКА не отказалось бы. А весной будет - Зенит и ЦСКА - в ЛЧ, а Спартак пусть пока года два понабирает очков в ЛЕ, поднимет для страны коэффициент. Чемпионство надо заслужить. И хватит на Газпром гнать, Лукойл ничем не в плане спонсорства не отличается.
23:39
werder63
Кудрявый плачущий бельгиец ВООБЩЕ в футболе не волочет! СПАРТАКУ пенальти вообще не дают!
23:22
Странник-777
Витсель прав. В матчах Спартака реально такого нет. За 16 туров ни одного пенальти не дали... А болотные уже 6 пробили, как минимум половина - явно купленные.
23:18
foreverCSKAforever
Витсель - это похороны кучи денег.
23:17
Странник-777
В миатчах Спартака реально такого нет. За 16 туров ни одного пенальти не дали... А болотные уже 6 пробили, как минимум половина - явно купленные.
23:16
djavdet
Если его отправить в СКА-Хабаровск, думается, он быстро выучит, кто сколько пробивает пенальти, фамилии судей, а также кол-во зрителей на трибунах. Не говоря уже о смене часовых поясов, марках самолетов, видах медведей и т.д. И можно будет поздравить с ассимиляцией.
23:05
П_о_в_а_р
С днём юриста вас.
22:58
Человек 555
Ростов мужики не кто не сказал что бомжей тянули на калачёве пендаль юсупов по совокупности красная нойте дальше бомжи и сосите
22:53
Last_angel
бесполезность двуногая
22:52
Dexty_07
Как правильно кто-то тут написал, группа Ленинград уже готовит кавер: "В Питере ныть, в Питере ныть, в Питере тире НЫТЬ!"
22:46
STAROSTIN
Слыш головка от микрофона, это когда ж Спартак пенальти то бил?
22:42
Веравалер
И ещё один не ноет. Да они ВСЕ НЕ НОЮТ!!! Всей командой! А Спартак для них - источник коллективной паранойи. Что бы с ними не происходило, они обязательно о Спартаке говорят..
22:41
SSergey
Понравилось за счет судейства выезжать. Что же молчали про судейство, когда Ростов в Питере играл. Хотя нет, там Луческо судейство хвалил, так же как и со Спартаком.
22:38
Русский
"..нам опять не дали пробить пенальти в очень важной игре. В матчах "Спартака" и ЦСКА такого нет." (с) ___________________________Действительно! Спартак в каждой игре бьёт пенальти))))))))))
22:35
FePaSe
А петух дзюба только что сказал, что в отличие от Спартака они не жалуются на судейство. Какой же он скольский черт. Так же он и про переход в зенит говорил, что не за деньгами, а за победами идет, хотя готов был в локомотив за большие деньги уйти, где победами и не пахнет.
22:35
Antiidiot
Да продайте его уже быстрее куда угодно. С самого прихода в Зенит это абсолютно бесполезный игрок. Кто-бы со мной не спорил, но я не видел ни одного матча в котором он претендовал бы на вообще попадание в состав. Шлак а не игрок.
22:32
djavdet
Оказывается, есть бельгийско-румынский бред про пенальти Спама. Пищи больше, может услышат
22:28
Жаба
спартак вообще ни одного не пробил
22:23
Jean4
А дзюбка тут давеча вещал, что только Спартак про судейство плачет =))))))
22:18