Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель выразил разочарование ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 17-го тура премьер-лиги. По его словам, судья не назначил пенальти в ворота ростовчан.

– У нас было две хорошие возможности для того, чтобы забить – Мак и Дзюба были к этому очень близки, – подчеркнул Витсель. – Кроме того, снова повторилась история с судьей – нам опять не дали пробить пенальти в очень важной игре. В матчах "Спартака" и ЦСКА такого нет. Судя по всему, сегодня это произошло из-за того, что судья не был в достаточной мере сконцентрирован на игре – вспомните эпизод с желтыми карточками. Нам необходимо говорить об этом, потому что, если честно, мы все уже устали от такого отношения.

– Как по-вашему, можно ли было показать хороший футбол на этом поле?

– Поле было в порядке, даже не смотря на погодные условия, с которыми нам пришлось столкнуться. Сегодня было очень холодно, дул сильный ветер, но мы все равно показали свой футбол и владели преимуществом, но забить нам так и не удалось. Мы опечалены судейством. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Артем Дзюба: "В отличие от "Спартака", мы не кричим об ошибках судей" //

Александр Кокорин: "Если судья после матча признает, что это пенальти,

то почему не ставит во время игры?" //

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